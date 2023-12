Do tymczasowego aresztu trafi Albert G., który w szkole w Kadzidle k. Ostrołęki (Mazowieckie) zaatakował nożem troje swoich kolegów - zdecydował w piątek sąd. 18-latek ma postawione zarzuty usiłowania zabójstwa wielu osób. Grozi mu za to co najmniej 15 lat pozbawienia wolności, a maksymalnie nawet kara dożywocia.