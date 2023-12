W piątek, w godzinach przedpołudniowych, oficer dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie został poinformowany o znalezieniu niewybuchu na terenie budowy przy ulicy Sielskiej.

Działania policji

Na miejsce zostały skierowane patrole policji, w tym grupa rozpoznania minersko-pirotechnicznego, która zabezpieczyła miejsce znaleziska. Strefa zagrożenia została zabezpieczona, aby zapobiec udziałowi osób postronnych - informuje olsztyńska policja.

Informowanie Ośrodka Koordynacji Rozminowania

Informacja o znalezisku została przekazana do Centralnego Ośrodka Koordynacji Rozminowania we Wrocławiu, a następnie do odpowiedniej jednostki wojskowej.

Ewakuacja Mieszkańców

Policjanci pracujący na miejscu zdarzenia podjęli decyzję o ewakuacji osób z pobliskich budynków na czas zabezpieczenia znaleziska. Dodatkowo, ulica Sielska została zamknięta na czas podjęcia niewybuchu. W sumie ewakuowano około 500 osób, które przemieszczono w bezpieczne miejsce - poinformowała policja.

Działania Saperów

Na miejsce zostali skierowani wojskowi saperzy z 9 Warmińskiego Pułku Rozpoznawczego. Żołnierze ostatecznie zabezpieczyli znalezisko i zajmą się jego neutralizacją. Po zakończeniu akcji, ewakuowane osoby mogły wrócić do swoich domów.