W zawiadomieniu do prokuratury mówi się o naruszeniu ustawy o rachunkowości i wyrządzeniu znacznej szkody majątku gminy, co potwierdził w rozmowie z Radiem ZET rzecznik urzędu miasta, Dariusz Nowak. Znaczna szkoda to kwota powyżej 200 tys. zł.

Reklama

Podejrzane wydatki byłej dyrektorki

Była dyrektorka jest podejrzana o wydawanie szkolnych funduszy na zakup dywanów, pościeli, sprzętu ogrodowego i rowerów - wylicza Radio ZET. Ponadto, wydawała setki tysięcy złotych na rzekome poczęstunki dla uczniów, a kontrola przeprowadzona w szkole wykazała nieudokumentowany obrót gotówką.

Reklama

Zawiadomienie do prokuratury

Krakowski magistrat złożył zawiadomienie do prokuratury. Dyrektorka miała wyrządzić znaczne szkody w finansach publicznych i nie prowadzić ksiąg rachunkowych szkoły - informuje Radio ZET.

Reklama

Decyzja o odwołaniu dyrektorki

Pod koniec listopada poinformowano, że prezydent Krakowa, Jacek Majchrowski, podjął decyzję o odwołaniu dyrektorki XXX LO w Krakowie. Decyzja weszła w życie 13 grudnia i od tego czasu placówką kieruje zastępca dotychczasowej dyrektorki.