Sobota jest pochmurna. Jak powiedział Michał Kowalczuk z Centralnego Biura Prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, większe przejaśnienia i rozpogodzenia możliwe w centrum i na zachodzie kraju.

IMGW: Opady śniegu w całym kraju

Zaznaczył, że przelotne opady śniegu mogą wystąpić w całym kraju, a zwłaszcza w Karpatach. Tam przyrost pokrywy śnieżnej może wynieść ok. 10 cm. Nad morzem możliwe są także opady deszczu ze śniegiem.

Temperatura maksymalna wyniesie od minus 1 stopnia Celsjusza na wschodzie do ok. plus 3 stopni Celsjusza nad morzem – przekazał synoptyk IMGW. Wiatr jest umiarkowany i dość silny, w głębi lądu w porywach do 65 km/h, a nad morzem do 70-75 km/h, zachodni i północno-zachodni.

W nocy z soboty na niedzielę nadal ma być dużo chmur. Większe przejaśnienia i rozpogodzenia spodziewane są jedynie w centrum kraju. Na wschodzie prognozowane są przelotne opady śniegu, na zachodzie opady deszczu ze śniegiem, a na krańcach zachodnich również samego deszczu. Miejscami, głównie na zachodzie oraz w centrum, możliwe są opady marznące i powodujące gołoledź – zaznaczył synoptyk IMGW.

Temperatura minimalna

Temperatura minimalna wyniesie od minus 3 stopni Celsjusza na wschodzie do ok. 0-1 stopnia Celsjusza na zachodzie. Wiatr będzie umiarkowany, w porywach do 55 km/h, południowo-zachodni i zachodni. Nad morzem możliwe porywy do 60-65 km/h i tam powieje z północnego zachodu.