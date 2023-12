Podlaska policja, cytowana przez portal wspolczesna.pl, przekazała, że we wtorek 26 grudnia policja otrzymała zgłoszenie o pijanym traktorzyście, który porusza się po Brańsku.

Młody mężczyzna wjechał w płot, po czym nadal kontynuował jazdę. Na miejsce szybko zadysponowano patrol policji.

Chwile grozy na Podlasiu. Pijany 16-latek ukradł traktor

Pijany traktorzysta na widok funkcjonariuszy zaczął jechać w stronę rzeki. Ostatecznie wjechał do niej - wtedy ciągnik zalał się wodą i zgasł.

Policjanci ustalili, że traktorzysta jest pijany. 16-latek miał 1,5 promila alkoholu. Do tego nie miał także uprawnień do poruszania się tym pojazdem. Co więcej, traktor został zabrany innemu mieszkańcowi Brańska.

Ciągnik z rzeki wyciągnęli druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Brańsku. Na szczęście nikomu nic się nie stało.

Białostocka "Wyborcza" dodała, że drugiego dnia świąt Bożego Narodzenia na Podlasiu policjanci przeprowadzili łącznie 342 interwencje. Zatrzymano 12 kierowców, którzy prowadzili auta pod wpływem alkoholu.