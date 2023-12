Od 25 grudnia w Polsce występują zakłócenia sygnału GPS (kolor czerwony). Jednym z powodów mogą być ćwiczenia NATO - podano informację na Facebooku.

Zakłócenia sygnału GPS

Odnotowujemy zakłócenia w systemie GNSS, w tej sprawie zostało wydane ostrzeżenie NOTAM, tam gdzie to konieczne żeglugę powietrzną wspierają nasze systemy i infrastruktura radarowa oczywiście za pośrednictwem kontrolerów ruchu lotniczego. Jesteśmy przygotowani na pracę w takich sytuacjach, na wspieranie załóg samolotów, dzięki czemu możliwe jest prowadzenie bezpiecznych operacji nad Polską - powiedział RMF MAXX rzecznik Prasowy PAŻP - Tomasz Modrzejewski.

Reklama

Ostrzeżenie NOTAM - czym jest?

Reklama

Ostrzeżenie NOTAM to skrót od angielskiego “Notice to Airmen” lub “Notice to Air Missions”. Jest to krótkie ostrzeżenie, które jest rozpowszechniane za pomocą środków telekomunikacyjnych i zawiera informacje o ustanowieniach, stanie lub zmianach urządzeń lotniczych, służb, procedur, a także o utrudnieniach i niebezpieczeństwie, których należy się spodziewać w przestrzeni powietrznej.