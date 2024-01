Zakaz sprzedaży napojów energetycznych. Na czym polegają nowe przepisy?

Od teraz napoje energetyczne, podobnie jak alkohol nie są już dozwolone dla młodzieży. Dzieci i nastolatki nie kupią już popularnych energetyków w szkolnym sklepiku czy w automacie. W sklepie, chcąc kupić napój energetyczny, młodzi ludzie będą musieli okazać dowód osobisty. Dotyczy to napojów, w których zawartość tauryny lub kofeiny przekracza 150 mg na litr.

Napoje energetyczne. Dlaczego wprowadzono zakaz ich sprzedaży dla młodzieży?

Jakie są przyczyny wprowadzenia zakazu? Autorzy nowych przepisów uzasadniają je szkodliwością energetyków dla zdrowia nieletnich.

Dane Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Instytutu Badawczego mówią, że dotąd energetyki regularnie spożywała około jedna trzecia młodzieży w wieku 10-17 lat, prawie 36 proc. chłopców i ponad 27 proc. dziewcząt. Przez ich powszechną dostępność, po energetyki zaczęły sięgać coraz młodsze dzieci, nawet już w wieku od 3 do 9 lat. Według danych Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej 10 proc. młodzieży piło je codziennie.

Wśród dzieci i nastolatków pijących napoje energetyczne eksperci potwierdzili groźne dla zdrowia zaburzenia ze strony układu krążenia i powikłania sercowo-naczyniowe, takie jak podwyższone ciśnienie czy przyspieszona praca serca. Spożywanie energetyków przynajmniej raz w tygodniu powodowało bóle głowy, żołądka i problemy ze snem.

Jakie kary grożą za sprzedaż napojów energetycznych niepełnoletnim?

Producenci mają obowiązek umieszczać na opakowaniu widoczną etykietę o treści "napój energetyczny” lub "napój energetyzujący".Producenci lub importerzy, którzy nie dopełnią wymogu będą podlegać grzywnie do 200 tys. zł lub ograniczenia wolności. Sprzedawcy będą mogli sprzedać taki towar wyłącznie po upewnieniu się, że zakupu dokonuje osoba pełnoletnia.

W sklepikach szkolnych napoje energetyczne nie będą już dostępne dla młodzieży, podobnie w automatach z napojami. Za złamanie zakazu grozi kara grzywny do 2 tys. złotych. Dotyczy to również sklepów i lokali gastronomicznych. Zgodnie z przepisami, kierownicy zakładów handlowych i gastronomicznych muszą dopełnić w tym zakresie obowiązku nadzoru, w przeciwnym razie dopuszczają do popełnienia wykroczenia.