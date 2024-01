Rzecznik Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu kom. Wojciech Jabłoński przekazał w piątek, że w sprawie dewastacji elewacji i drzwi wrocławskiej synagogi wykonano „szereg czynności”.

Policji nie udało się jednak do tej pory zatrzymać podejrzanego o to przestępstwo, a w piątek zdecydowano się na publikację wizerunku mężczyzny mogącego mieć związek ze zdarzeniem z 31 grudnia. "W przypadku rozpoznania mężczyzny, prosimy o kontakt z dyżurnym Komisariatu Policji Wrocław Stare Miasto pod numerem tel.: 47 87 131 31 lub 47 87 143 90" – wskazał rzecznik.

To nie pierwszy w ostatnim czasie incydent, gdy we Wrocławiu niszczone są żydowskie symbole religijne. 14 grudnia w pobliżu Rynku zniszczony został świecznik chanukowy. Sprawcy zostali złapani następnego dnia. Okazało się wówczas, że to grupa nastolatków.