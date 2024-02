Do nietypowego zatrzymania doszło w Komendzie Powiatowej Policji w Pabianicach (Łódzkie). Do siedziby stróżów prawa zgłosił się 28-latek, który chciał dowiedzieć się, dlaczego funkcjonariusze szukali go w domu. Jak się okazało, pabianiczanin był poszukiwany do odbycia kary pięciu miesięcy pozbawienia wolności.