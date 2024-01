Najnowsza prognoza pogody

W ciągu najbliższych dni mrozy nie odpuszczą. Dzisiaj można spodziewać się słabych opadów śniegu na południu kraju, a od jutra na wschodzie. W weekend śnieg pojawi się już w całej Polsce. Dzisiejsza noc zapowiada się naprawdę ekstremalnie. IMGW wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia, które objęło prawie cały kraj, za wyjątkiem zachodnich województw. Można spodziewać się do -24 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, w województwie warmińsko-mazurskim oraz częściowo w województwie mazowieckim. Podobna temperatura ma utrzymywać się też w dolinach górskich Karpat. Na wschodzie do -20 stopni, zaś na zachodzie do -12. Najcieplej będzie w nocy na wybrzeżu: od -8 do -5 stopni Celsjusza.

Kiedy apogeum mrozów?

Jutrzejszy dzień zapowiada się słonecznie, jednak w ciągu dnia mróz może dać się nam we znaki. Odczują to zwłaszcza mieszkańcy regionów górskich i południowo wschodnich. Tam dzienna temperatura może wynieść -12 stopni Celsjusza. W sporej części kraju na termometrach utrzyma się około -7 stopni Celsjusza. Noc z wtorku na środę będzie równie ekstremalna jak poprzednia. Mrozy ponownie sięgną -20 stopni na południu i północnym wschodzie. W centrum należy spodziewać się do -8 stopni Celsjusza.

Środowy dzień nie przyniesie szczególnych zmian. Na ogół będzie bezchmurnie w południowej i zachodniej części kraju. Nieco pochmurno może być na północnym i północnym wschodzie. Temperatura w ciągu dnia utrzyma się na poziomie -8 stopni Celsjusza na południu i do -3 stopni w większości kraju.

Najnowsza prognoza: Do kiedy potrwają mrozy?

Czy to oznacza koniec mrozów? Niestety nie. Choć nie będą one już tak ekstremalne, póki co nic nie wskazuje na to, że zima ma zamiar odpuścić. W czwartek najchłodniej będzie na południu, do -16 stopni Celsjusza i do -5 stopni w centrum. Na wybrzeżu znacznie cieplej, bo do 1 stopnia. Koniec tygodnia też zapowiada się chłodno. W piątek temperatura minimalna wyniesie -9 stopni, w sobotę -11, a w niedzielę -5 stopni Celsjusza. Jak będzie wyglądać pogoda w kolejnych dniach? Model średnioterminowy nie wygląda zbyt optymistycznie.

W kolejnym tygodniu mróz na poziomie -6 do -14 stopni utrzyma się w południowej części kraju. W jego drugiej części temperatury ponownie obniżą się w prawie całej Polsce. Wszystko wskazuje na to, że póki co mroźna zima nie ma zamiaru odpuścić i na znaczne ocieplenie przyjdzie nam jeszcze poczekać.