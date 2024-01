Długoterminowa prognoza pogody od stycznia do kwietnia 2024

IMGW na stronie Centrum Modelowania Meteorologicznego opublikował eksperymentalną prognozę długoterminową temperatury i opadu na miesiące od stycznia do kwietnia 2024. Jaka pogoda będzie zimą i wczesną wiosną? Możemy spodziewać się dużych przymrozków i srogiej zimy, czy wręcz przeciwnie?

Opublikowana przez Instytut eksperymentalna prognoza długoterminowa pogody na cztery miesiące od stycznia do kwietnia 2024 roku obejmuje temperaturę i opady w tym okresie. Przedstawia ona:

średnią miesięczną temperaturę powietrza

miesięczną sumę opadów atmosferycznych

oddzielnie na każdy miesiąc od stycznia do kwietnia dla wybranych miast w Polsce. Wyniki prognozy są przedstawione w formie porównania do normy wieloletniej z lat 1991-2020. I tak:

Jeśli przewidywana średnia temperatura powietrza lub też suma opadów jest w normie oznacza to, że według prognozy dany miesiąc będzie podobny do typowych 10 obserwowanych tych samych miesięcy w okresie referencyjnym;

lub też oznacza to, że według prognozy dany miesiąc będzie podobny do typowych 10 obserwowanych tych samych miesięcy w okresie referencyjnym; Jeżeli średnia jest poniżej normy to zakłada się, że prognozowany miesiąc będzie odpowiednio chłodniejszy lub bardziej suchy od średniej z lat 1991-2020 , przy czym tu pod uwagę bierze się 20 obserwowanych tych samych miesięcy z okresu referencyjnego.

to zakłada się, że , przy czym tu pod uwagę bierze się 20 obserwowanych tych samych miesięcy z okresu referencyjnego. Analogicznie gdy przewidywana średnia temperatury lub opadu jest powyżej normy, to prognozowany miesiąc będzie cieplejszy lub bardziej mokry.

Długoterminowa prognoza pogody na styczeń 2024

Jaki będzie pierwszy miesiąc 2024 roku? Pod kątem średnich temperatur powietrza miesiąc ten będzie mieścił się w normie, czyli nie będzie ani cieplejszym ani zimniejszym w stosunku do okresu referencyjnego. Natomiast pod kątem sumy opadów w styczniu 2024 wystąpi ich więcej niż wynosi norma trzydziestoletnia dla poszczególnych miast.

Jeśli chodzi o temperaturę powietrza to najcieplej będzie w Szczecinie. Tam termometry wskażą średnio od -0,2 do 1,9 stopnia Celsjusza. Nieco chłodniej w Gdańsku i w Koszalinie. Najchłodniej w Suwałkach, Zakopanem oraz w Białymstoku. Wartości referencyjne temperatur powietrza dla tych miast to odpowiednio: od -4,5 do -1,7 stopnia Celsjusza dla Suwałk, od -4,4 do -2,4 w Zakopanem oraz od -4,1 do -1,4 dla Białegostoku.

Natomiast pod kątem opadów atmosferycznych najwięcej ich będzie w Koszalinie (ponad 58,2 mm) oraz w Zakopanem (ponad 57,6 mm). Ponieważ w całej Polsce styczeń będzie miesiącem mokrym, z większą ilością opadów niż w okresie odniesienia, we wszystkich wskazanych na mapie miastach Polski będzie ich więcej niż zazwyczaj. Zgodnie z normą najmniej będzie ich w Gdańsku, we Wrocławiu oraz w Warszawie.

Jaki będzie luty 2024? Prognoza pogody

Jakiej pogody możemy się spodziewać w lutym? Otóż zgodnie z prognozą Instytutu luty pod kątem średniej temperatury będzie miesiącem normalnym. Natomiast jeżeli chodzi o ilość opadów, to będzie to miesiąc bardziej mokry niż zazwyczaj.

Temperatury powietrza w całej Polsce będą mieścić się w normie wieloletniej. Zgodnie z nimi, najcieplej będzie w Szczecinie - średnio między 0,1 a 3,5 stopnia. Ciepło również w Gorzowie Wielkopolskim, Wrocławiu i Zielonej Górze. Tam maksymalne temperatura powietrza według normy wynoszą 2,9-3,0 stopnie Celsjusza. Najchłodniej w Zakopanem. Norma dla tego regionu to od -3,6 do -0,8 i temperatur w tym zakresie możemy się spodziewać.

Pod kątem opadów, zgodnie z normą wieloletnią najwięcej padać będzie w lutym w Zakopanem. Norma opadu dla tego rejonu to między 43,9 a 53,0 milimetra, zatem prognozowana na grudzień tego roku ilość opadów w tym rejonie przekroczy granice normy. W pozostałych regionach kraju opadów będzie również więcej niż zazwyczaj. Najmniejsza ilość opadów prognozowana jest dla Gdańska.

Marzec 2024. Długoterminowa prognoza pogody

Jaki będzie początek wiosny? Więcej odstępstw od normy możemy spodziewać się właśnie w marcu 2024. Będzie to miesiąc o parametrach powyżej normy zarówno dotyczących średniej temperatury, jak i sumy opadów. Marzec 2024 będzie zatem miesiącem ciepłym i mokrym. Średnia temperatura powietrza w całym kraju przekroczy normę. Zazwyczaj w tym miesiącu najcieplej jest we Wrocławiu i Opolu - normy wieloletnie dla tych obszarów to od 3,9 do 5,2 stopni Celsjusza. Z reguły zaś najchłodniej jest w Zakopanem, Suwałkach oraz w Białymstoku. Tam również możemy spodziewać się wyższych temperatur powietrza niż zwykle.

Pod kątem opadów w całej Polsce będzie ich więcej. Najwyższa norma opadów atmosferycznych jest dla Zakopanego. Wynosi ona między 42,5 a 67,8 mm opadu. Ponad 50 mm opadu przewidywane jest dla miast takich jak: Katowice, Koszalin czy Zielona Góra. Mieszkańcy tych regionów mogą więc spodziewać się przekroczenia tych wartości. Najmniej opadu według normy wieloletniej prognozowane jest dla Gdańska (17,1-26,3 mm). Zatem pewnie będzie tak również w marcu 2024. I choć będzie tam podać mniej niż w pozostałej części kraju, to ilość opadu również przekroczy wartości normy.

Prognoza pogody długoterminowej na kwiecień 2024

Ostatni miesiąc objęty prognozą to kwiecień 2024. Będzie to miesiąc chłodny, jeżeli chodzi o średnią temperaturę powietrza – temperatury te będą poniżej normy trzydziestoletniej w całej Polsce.

Najchłodniej będzie w Zakopanem (granice normy dla tego regionu wynoszą między 5,3 a 6,7 stopnia Celsjusza). Możemy się zatem spodziewać, że w tym roku będzie tam chłodniej. Najwyższą temperaturę powietrza mogą pokazać termometry w Zielonej Górze, we Wrocławiu, Gorzowie Wielkopolskim, Opolu, Katowicach, Poznaniu i Warszawie.

Pod kątem ilości opadów kwiecień będzie miesiącem mokrym, bowiem suma opadów dla całego kraju będzie powyżej normy. Najmniej opadu zazwyczaj spada w kwietniu w Gdańsku (norma między 16,5 a 30,5 milimetra). Nieco więcej w Poznaniu i Zielonej Górze. Najwięcej, bo od 58,6 do 97,0 mm w Zakopanem (dla tego regionu norma referencyjna jest prawie dwukrotnie większa niż dla pozostałych wymienionych lokalizacji). Jednak we wszystkich tych regionach w 2024 roku ilość opadów atmosferycznych będzie wyższa niż zazwyczaj.