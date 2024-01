Mundurowi zatrzymali w Cieszkowie (Dolnośląskie) kierowcę ciężarowego mercedesa, który nie miał prawa jazdy - miał za to w swoim organizmie alkohol. Dodatkowo podczas kontroli nietrzeźwy mężczyzna próbował wprowadzić policjantów w błąd podając dane personalne swojego brata. To nie jedyne jego przewinienia, za które czekają go konsekwencje.