Sprawa ma związek z serią pożarów pustostanów i budynków inwentarskich, które od kwietnia ubiegłego roku wybuchały na terenie gminy Gowarczów w powiecie koneckim.

Służby odnotowały kilkanaście takich zdarzeń i podejrzewały, że były one wynikiem celowych podpaleń. Nagrodę za pomoc w ujęciu podpalaczy wyznaczył wójt Gowarczowa Stanisław Pacocha.

Podpalali budynki, po czym je gasili

Sierżant Krzysztof Bernat z koneckiej policji poinformował we wtorek, że udało się zatrzymać osoby podejrzane o podpalenia. To mieszkańcy powiatu koneckiego w wieku od 21 do 40 lat. - Trzech z nich działało w strukturach ochotniczej straży pożarnej - potwierdził policjant. Mężczyźni mieli też brać udział w akcjach gaśniczych budynków, które sami podpalili.

- Hersztem grupy był 40-latek. Mężczyzna usłyszał zarzuty uszkodzenia mienia znacznej wartości. Straty oszacowano na 250 tysięcy złotych - przekazał sierżant Bernat.

Na podpalaczy czekają konsekwencje

Mężczyzna został aresztowany na trzy miesiące. Grozi mu od 6 miesięcy do 8 lat więzienia. Wobec pozostałych podejrzanych w wieku 21, 22 i 38 lat orzeczono poręczenia majątkowe i dozór policji.

Prokurator zakazał im również opuszczania kraju.