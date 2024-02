Jak informuje lokalny portal epoznan.pl, 8 lutego w poznańskiej siedzibie Platformy Obywatelskiej przy ulicy Zwierzynieckiej odbyło się spotkanie, które miało na celu poruszenie tematów ważnych dla osób z niepełnosprawnościami. Rozmowy odbyły się, ale, jak twierdzą organizacje osób z niepełnosprawnościami, wybór miejsca okazał się niefortunny.

Środowisko stwierdziło, lokal znajduje się "w całkowicie niedostępnym dla osób z niepełnosprawnościami budynku, z wysokimi, wąskimi schodami prowadzącymi do drzwi wejściowych".

- Na zewnątrz budynku nie ma żadnego urządzenia ułatwiającego dostęp dla osób z ograniczoną mobilnością (na przykład poruszających się na wózku). Na zewnątrz budynku nie ma także żadnej informacji w miejscu widocznym z ulicy, że jest to ulica Zwierzyniecka 13. Przypomnijmy: w tym budynku poza Zarządem PO, swoje biura poselskie mają parlamentarzyści i europarlamentarzyści Platformy Obywatelskiej... Na co dzień wszystkie osoby, które chcą skorzystać ze spotkania z osobami wykonującymi swoje funkcje publiczne były wykluczone z dostępu do tego budynku - wyjaśniały lokalnemu portalowi wspomniane organizacje.

"Bardzo niska świadomość na temat potrzeb osób z niepełnosprawnościami"

- Organizacja spotkania w tym miejscu pokazuje nam, że jego organizatorzy mają bardzo niską świadomość na temat potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Przypomnijmy: od kilku lat obowiązuje w naszym kraju Ustawa z 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami, która obliguje podmioty publiczne, a także inne podmioty finansowane ze środków publicznych do zapewnienia przynajmniej minimalnych wymogów dotyczących zapewnienia dostępności. Nasi parlamentarzyści, a także partie polityczne reprezentujące obywateli w parlamencie powinny dawać w tym przypadku dobry przykład. Mówi o tym choćby Rzecznik Praw Obywatelskich, które w liście z 5 lutego bieżącego roku zwraca uwagę Kancelarii Sejmu i Senatu o konieczności zapewnienia dostępu do biur poselskich i senatorskich dla osób ze szczególnymi potrzebami. W związku z powyższym traktujemy udział w ww. spotkaniu za niecelowy, a organizatorom dedykujemy cytat, który w tym wypadku jest jak najbardziej adekwatny: "Jeśli chcesz zmieniać świat, zacznij od siebie" - dodały.

Jak przekazał z kolei Jakub Kucharczyk - organizator spotkania i wiceszef PO w Poznaniu, budynek ma zostać dostosowany dla osób z niepełnosprawnościami. - Mimo ograniczeń lokalu przy Zwierzynieckiej, który obecnie jest remontowany i przystosowywany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, spotkanie zostało zorganizowane w formule hybrydowej i cieszyło się dużą frekwencją - zapewnił.

Nagle na dwa miesiące przed wyborami…

Środowisko osób z niepełnosprawnościami zwróciło jednocześnie uwagę na to, że przez kilka ostatnich lat nie otrzymali zaproszenia na podobne spotkanie. Uważają to jako "zaskakujące".

- Zaskakujące jest dla nas nagłe zainteresowanie sytuacją osób z niepełnosprawnościami zasygnalizowane przez Zarząd PO w Poznaniu. Przez ostatnich kilka lat (od początku kadencji obecnych władz Miasta Poznania i Rady Miasta Poznania, to jest, od 2018 roku) nie otrzymaliśmy zaproszenia na podobne spotkanie - stąd dziwi nas, że nagle na dwa miesiące przed wyborami samorządowymi Zarząd Platformy Obywatelskiej zaprasza nas na merytoryczne spotkanie - podkreślili działacze.