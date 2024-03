Lokalny portal leczyca.naszemiasto.pl poinformował o znalezieniu zwłok 63-letniej kobiety. Ciało odkryto pod koniec lutego.

Jak udało się dowiedzieć naszej redakcji, denatka mieszkała sama. - Ciało 63-letniej kobiety znaleziono w miejscu jej zamieszkania. parterowy dom w gminie Witonia, w którym zamieszkiwała samotnie - mówił Krzysztof Kopania, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Łodzi.

Uraz głowy doprowadził do śmierci kobiety

- Stwierdzono rozległy uraz głowy i to on doprowadził do śmierci. Śledztwo w sprawie zabójstwa prowadzi łęczycka prokuratura - powiedział rzecznik.

Dodał, że dotychczas nie udało się ustalić sprawcy. - Czynności trwają - zakończył.