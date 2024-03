Galeria Malta w Poznaniu w rozpoczęła działalność w 2009 roku. Budynek mieścił się tuż przy jeziorze maltańskim, na którym rozgrywane są zawody kajakarskie i wioślarskie. Przez pierwsze lata przyciągała tysiące poznaniaków. To zmieniło się w 2016 roku, gdy w jej bliskim sąsiedztwie powstała nowsza i większa galeria – Posnania.

Reklama

Część sklepów przeniosło się do nowego centrum handlowego. Gwoździem do trumny Malty była też pandemia COVID-19. Dodatkowo, zyski zmniejszyło wprowadzenie niehandlowych niedziel oraz zwiększenie sprzedaży internetowej.

Krajobraz jak w "The Last of Us"

W latach 2022-2023 wnętrze galerii przypominało krajobraz znany z postapokaliptycznych książek i seriali. Wielu poznaniaków na bazie popularności serialu "The Last of Us" porównywało opustoszałą galerię do serialowego centrum handlowego z siódmego odcinka.

Reklama

Reklama

Jeszcze w czerwcu 2023 roku Maltę charakteryzowała pustka, zasunięte rolety i odpryski po logach znanych sieciówkach. W lipcu właściciel obiektu uzyskał pozwolenie na rozbiórkę. Ostatecznie 19 grudnia centrum handlowe zostało zamknięte.

Galeria Malta. Rozbiórka

Od 8 lutego trwa rozbiórka galerii. Obecnie na miejscu można zobaczyć maszyny do rozbiórki, które pracują na gruzowisku dawnego parkingu. Jeszcze niedawno parkowali tam klienci centrum handlowego.

To pierwszy przypadek rozbiórki dużego centrum handlowego w historii Poznania. Za trzy lata ma tam powstać osiedle mieszkaniowe.