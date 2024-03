7 marca odbyło się posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Rozwoju Aglomeracji Poznańskiej. Tematem spotkania była inwestycja związana z modernizacją kolejową Towarowej Obwodnicy Poznania, a także przebudowa węzła kolejowego wraz z dworcem Poznań Główny.

Reklama

Towarowa Obwodnica Poznania

Jak przypomina portal rynek-kolejowy.pl, PKP PLK planują gruntownie przebudować kilka linii kolejowych, które składają się na tzw. Towarową Obwodnice Poznania. Tym samym zostanie ona dostosowana do ruchu pasażerowie poprzez budowę nowych przystanków.

Reklama

Projekt napotkał wiele komplikacji, lecz jest wciąż kontynuowany. 8 marca minister Malepszak ma zaplanowane spotkanie z PKP PLK, podczas którego omawiana będzie kwestia podpisania umowy z generalnym wykonawcą.

Projekt był kiepski od strony prowadzenia ruchu kolejowego i w głównej mierze był nastawiony na "przepalenie" środków. Nie mogę podpisywać się pod bublami, a takim czymś był ten projekt. Mielibyśmy dramatyczne kolizje na Starołęce czy też na Strzeszynie. Czyścimy ten projekt z takich błędów – powiedział Malepszak.

Reklama

PKP PLK. Inwestycja w Poznaniu

Według zapowiedzi wiceministra projekt nie obejmie obszaru Starołęki. Malepszak stwierdził, że musi on zostać potraktowany osobno, co ma związek m.in. z planowanym wpięciem linii Kolei Dużych Prędkości z Warszawy do Łodzi, a dalej Poznania i Wrocławia. Oprócz tego mieszkańcy Starołęki domagają się powstania tunelu pod torami kolejowymi na ul. Starołęckiej.

Moim celem jest eliminacja kolizyjnych skrzyżowań gdzie mamy duży iloczyn kursujących pociągów oraz przejeżdżających aut. Jeśli wynosi on ponad milion, to moim zdaniem powinniśmy się skupić na budowie tam bezkolizyjnych przejazdów przez tory. Będę chciał stworzyć specjalny program, w którym PKP PLK wraz Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad zajmie się tym zagadnieniem na drogach krajowych – powiedział Malepszak.

Towarowa Obwodnica Poznania. Mowa o 32 pociągach

Podczas spotkania zespołu podano również szczegóły dotyczące projektu Towarowej Obwodnicy Poznania. Jak wyjaśnił wiceminister, założenie ze studium wykonalności mówi o 32 pociągach regionalnych na dobę, które mają jeździć w kółko wokół Poznania.

Czy to jest dobra oferta? W mojej ocenie zdecydowanie niewystarczająca, choć będącą dobrą bazą do rozwoju. Musimy pamiętać, że kolej aglomeracyjna musi jednak jeździć częściej, żeby być realną alternatywą dla transportu indywidualnego – powiedział Malepszak.

Zwrócił on również uwagę na słabość w studium wykonywalności inwestycji m.in. w zakresie prognozowanych potoków pasażerskich na poszczególnych przystankach.

Koszt Towarowej Obwodnicy Poznania

Wiceminister Malepszak był pytany również o koszty inwestycji. Wartość zadania to bez mała 1,4 mld złotych, natomiast termin realizacji to 3,5 roku od zawarcia umowy. Zasadniczo powinna się więc ona zakończyć w 2027 roku, ale mamy bezpieczny bufor, bo Krajowy Program Kolejowy jest przewidziany do 2030 a w pewnych przypadkach może to być nawet 2032 rok – szacował.

Towarowa Obwodnica Poznania jest znana z długiej estakady kolejowej nad Wartą. Podczas spotkania poruszono temat jej stanu technicznego.

Malepszak przyznał wprost, że obiekt musi przejść gruntowną modernizację, a być może będzie musiał zostać zbudowany od nowa. W pierwotnym projekcie estakada miała przejść mały “remoncik”, natomiast mamy tam już ograniczenie prędkości, więc naturalnym było pytanie, czemu idziemy w tak mały zakres prac, zwłaszcza, że estakada ma już swoje lata. Wskazałem też wprost, że konieczne może okazać się zbudowanie jej zupełnie od zera, choć PKP PLK jak na razie jeszcze nie odniosły się do tego tematu – podkreślił.