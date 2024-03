Zbysław C. trafi do więzienia?

Jak przekazało Radio Poznań, do Sądu Okręgowego w Poznaniu trafił wniosek o umorzenie sprawy Zbysława C. Biegli psychiatrzy orzekli, że w momencie ataku na dziecko 71-latek był niepoczytalny. Uznali, że musi on przebywać w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym.

Ostateczna decyzja należy do Sądu Okręgowego w Poznaniu. Zanim jednak zdecyduje o umorzeniu postępowania i umieszczeniu Zbysława C. w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym, może skorzystać z prawa wezwania na rozprawę biegłych.

Zabójstwo 5-latka w Poznaniu

71-letni Zbysław C. zaatakował grupę idących na wycieczkę dzieci przedszkolnym. Ugodził nożem 5-letniego Maurycego. Do zdarzenia doszło 18 października w Poznaniu. Chłopca nie udało się uratować, a mężczyznę zatrzymali przechodnie.

Rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Poznaniu już wcześniej informował o tym, że mężczyzna leczył się neurologicznie. Podczas przesłuchania Zbysław C. nie wierzył, że mógł zabić dziecko.