Ukraina by nie przetrwała pierwszych tygodni wojny, gdyby nie zaangażowanie całego społeczeństwa. Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni. Niezwykle ważne w budowaniu obrony cywilnej jest wspólnota samorządowa - mówił na konferencji szef MON.Potrzebne jest zaangażowanie samorządów. To jest racja stanu Polski - dodał.

Musimy być gotowi. Wyzwań jest mnóstwo - dodał Rafał Trzaskowski. Warszawa jest jedynym miejscem, które ma własne Centrum Bezpieczeństwa. Ważne jest, by to miejsce rozwijać. Nie było podstaw prawnych, ale z własnej inicjatywy podjęliśmy inwentaryzacji miejsc schronienia - mówił prezydent Warszawy.

Podjąłem decyzję, żeby opracować specjalny program "Warszawa chroni", i na najbliższej sesji budżetowej przeznaczymy na niego 117 mln zł, żeby w ciągu tych najbliższych lat móc dokonać tych najbardziej istotnych inwestycji - zaznaczył Rafał Trzaskowski.

Jak wymienił, chodzi przede wszystkim o organizację "miejsc schronienia, również jeżeli chodzi o kwestie związane z dodatkowymi przyłączami elektryczności czy dodatkowymi źródłami wody. Stworzenie bazy magazynowej oraz magazynu przeciwpowodziowego, w którym będzie cały sprzęt, potrzebny na różne ewentualności".

Dodatkowe ujęcia wody, zwłaszcza niezależne od sieci samorządowej, oraz zabezpieczenie dostępu do wody, choćby tak proste rzeczy, jak zakup beczkowozów czy modernizacje pompowni wysokiego ciśnienia - wskazał Trzaskowski.

Prezydent Warszawy zapowiedział też, że razem z przedstawicielami rządu będzie rozmawiał o tym, "jak zapewnić miejsca ewakuacji, jak je oznakować, jak przygotować nasze szpitale na każdą ewentualność, bo musimy być na to gotowi". Również rozmowa z mieszkańcami, my jako samorząd jesteśmy najbliżej mieszkańców, więc również kwestie informowania, ćwiczeń. Jeśli będziemy to robili razem, to będzie to dużo bardzie skuteczne - dodał.