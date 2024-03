Mamy wiele wspólnego, bo fundamentalnie mamy te same wartości. Wierzymy w wolność, wierzymy w to, że nie wolno wolności odbierać. Autokraci, którzy występują przeciwko naszym wartościom, nigdy nam tego nie odbiorą - mówił brytyjski minister.

Sekretarz obrony Wielkiej Brytanii wyraził także radość, że system rakietowy Sky Sabre zostanie na dłużej w Polsce, ponieważ jest ona bliżej niż Wielka Brytania frontu ukraińsko-rosyjskiego. - Sky Sabre po prostu jest systemem, który może pomóc bardziej Polsce, niż gdyby był u nas - dodał.

"To absolutnie konieczne, żebyśmy zatrzymali Putina"

Schapps nawiązał także do swojej niedawnej wizyty w Ukrainie, gdzie spotkał się z prezydentem tego kraju Wołodymyrem Zełenskim. - Prezydent Zełenski jest bardzo zdecydowany co do tego, że to jest konieczne, jest to absolutnie konieczne, żebyśmy zatrzymali Putina, żeby Putin nie przesuwał się dalej na zachód - powiedział Shapps, przekonując, że Zachód może powstrzymać agresję Rosji.

Mamy wszelkie możliwe środki po temu, by pokonać Putina. Kiedy całe NATO zbierze swoje siły, no to mamy znacznie więcej siły i znacznie większą potęgę ekonomiczną niż Putin - powiedział Shapps, zwracając jednak uwagę, że "mimo wszystko jest ryzyko, że Putinowi uda się posuwać naprzód, co na pewno nie jest dobre dla Europy i na pewno nie jest dobre dla Polski". Przypomniał przy tym, że NATO jest sojuszem obronnym.

Moja wizyta dzisiaj tutaj jest na pewno takim sygnałem alarmowym, żeby się obudzić, i żeby naprawdę stanąć w obronie naszych wartości, wolności, demokracji, bo są to wartości, które są nam niezwykle bliskie - podsumował, pozytywnie oceniając też ćwiczenia wojsk sojuszniczych.