Policjanci będą dbali o bezpieczny przebieg zgromadzeń, a wszędzie tam, gdzie będzie to możliwe, wyznaczą objazdy.

W garnizonie stołecznym policji protest rolników będzie się wiązał z utrudnieniami na drogach powiatów: legionowskiego, mińskiego i nowodworskiego.

Okolice Warszawy

Na terenie powiatu legionowskiego protestujący przewidują trzy punkty blokadowe: rondo w Nieporęcie (skrzyżowanie DWA 631 z DWA 633), rondo w Rembelszczyźnie (skrzyżowanie DWA 632 z DWA 633), a także rondo w Jabłonnie (na granicy z Warszawą), czyli DKK 61.

Policjanci proponują skorzystać z tras alternatywnych: objazd dla zablokowanego ronda w Rembelszczyźnie - zjazd z ronda w Józefowie w ulicę Szkolną, następnie ulicami Kwiatową i Przyrodniczą i wjazd na DWA 633 ul. Płochocińską.

Objazd dla zablokowanego ronda w Nieporęcie i Rembelszczyźnie - Stanisławów Pierwszy skręt w ulicę Izabelińską, a następnie ulicami Przyszłość, Słoneczną, Kobiałka i wjazd na DWA 633 ul. Płochocińską.

Objazd dla zablokowanego ronda w Jabłonnie - zjazd z DKK 61 w Jabłonnie w ul. Akademijną następnie ulicami Politechniczną, Przylesie, Marmurową, Dębową i wyjazd na ul. Modlińską.

Ruch tranzytowy do Warszawy przez teren powiatu legionowskiego nie będzie możliwy przez: ul. Zegrzyńską (DWA 631) w Nieporęcie, ul. Stróżyńską (DW 632) w Legionowie, oraz DK 61 w Jabłonnie (od ronda przy OBI w kierunku Warszawy) i ul. Modlińską w Jabłonnie (od ul. Zegrzyńskiej w kierunku Warszawy).

Powiat miński

Na terenie powiatu mińskiego protest rozpocznie się w miejscowości Trzebucza (powiat węgrowski). Następnie ciągniki przejadą DK2 i DK92 przez Kałuszyn, Mińsk Mazowiecki do Zakrętu. Uczestnicy protestu będą blokowali rondo w miejscowości Zakręt. Zakończenie protestu przewidziane jest na 19.

Dla drogi DK92, jadąc od strony Mińska Mazowieckiego zalecany jest objazd w miejscowości Zakręt, ulicą Asfaltową i drogą 638. Jadąc od strony Warszawy należy kierować się analogicznie- drogą 638 i ulicą Asfaltową. Tą trasą pojadą tylko samochody osobowe.

Pojazdy ciężarowe jadące od strony Mińska Mazowieckiego pojadą autostradą A2. Od strony Warszawy dla ciężarówek zalecamy objazd drogą 638 przez Sulejówek, a następnie 637 do Stanisławowa, dalej DK 50 do autostrady A2 i DK92.

Powiat nowodworski

Na terenie powiatu nowodworskiego przewidziane są blokady w miejscowości Kazuń Nowy gm. Czosnów, na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 7 z drogą wojewódzką nr 579.

W związku z utrudnieniami nowodworscy policjanci zaplanowali dla pojazdów osobowych, jadących od strony Warszawy, objazd na skrzyżowaniu w Czosnowie, ul. Warszawską, następnie w lewo pod wiaduktem drogi nr 7, ul. Pańską do miejscowości Dębina, ul. Działkową do miejscowości Kazuń Nowy, drogą wojewódzką nr 579 do miejscowości Kazuń Pan i Kazuń Bielany, a następnie drogą wojewódzką nr 575 w kierunku Nowego Dworu Mazowieckiego.

Objazd w kierunku Warszawy będzie prowadził drogą wojewódzką nr 85 przez Nowy Dwór Mazowiecki (most na rzece Narwi, most na rzece Wiśle), następnie drogą wojewódzką nr 579 i dalej relatywnie do objazdu wskazanego od strony Warszawy.

Stołeczni policjanci przypomnieli, że na terenie miasta st. Warszawy są umieszczone znaki zakazu wjazdu ciągników rolniczych i pojazdów wolnobieżnych, którego złamanie może zakończyć się mandatem.

Wrocław

Na terenie podległym Komendzie Miejskiej Policji we Wrocławiu, w ramach protestu rolników, może dojść od godziny 6, do utrudnień w Kobierzycach (Urząd Gminy Kobierzyce, Rondo Magnice, Domasław, Bielany Wr., stara trasa DK8 w obu kierunkach; wzdłuż jednego pasa na wysokości salonu VOLVO do granicy Wrocławia i węzeł Kobierzyce na wysokości DK 35 w kierunku ronda Magnice).

A także w Cesarzowicach (na odcinku drogi krajowej nr. 347 przejazd kolumny ciągników od miejscowości Cesarzowice w stronę Wrocławia do stacji paliw BP Mokronos Dolny i z powrotem), Bielanach Wrocławskich (ul. Kolejowa, Wysoka do granicy Wrocławia w obu kierunkach), Małuszowie (DK 35 do komisu AA Auto w obu kierunkach) oraz Kątach Wrocławskich (na drodze nr 347 (wiadukt nad A4) oraz w miejscach wjazdów i zjazdów z drogi 347 na autostradę A4 w kierunku Wrocław oraz Zgorzelec) i Jordanowie Śląskim (parking przy cmentarzu. Blokada skrzyżowania drogi krajowej nr 8 (drogi powiatowej nr 2075 D) drogi powiatowej nr 1967 D).

Gorzów i Zielona Góra

W gorzowskiej komendzie we wtorek odbyło się spotkanie z organizatorem protestu rolników. W wyniku rozmów częściowo zmieniają się dotychczasowe ustalenia dotyczące utrudnień w ruchu na drodze S3 i K22. Zmieniają się także godziny protestu, który będzie trwał od godziny 10 do 17.

O godzinie 7.30 zostanie zamknięty węzeł Południe (ulica Kasprzaka) w kierunku Zielonej Góry. Wjazd w kierunku Szczecina będzie otwarty (można dojechać wyłącznie do węzła Północ – ulica Szczecińska). O godzinie 9.30 zamknięte zostaną Węzeł Zachód (ulica Kostrzyńska) i Północ (ulica Szczecińska) w kierunku Zielonej Góry. O godzinie 10 rozpocznie się protest na ulicy Kasprzaka (w ciągu drogi K22). Ulica będzie czasowo blokowana, co oznacza oczekiwanie na możliwość przejazdu przez dłuższy czas.

Łódź

W Łodzi utrudnień należy spodziewać się w godz. 10 - 19 na skrzyżowaniu ulic Szczecińska / Aleksandrowska. Natomiast na terenie powiatu łódzkiego-wschodniego na trasie Kurowice, Wola Rakowa, Autostrada A1, Węzeł Łódź Górna, Węzeł Bełchatowski, Koluszki: od ronda ul. Brzezińska do ronda Jana Pawła II do ul. 11 Listopada. W powiecie zgierskim na rondo DK14/A2/ DK 71 (gmina Stryków, m. Sosnowiec) blokada autostrady A2 w obu kierunkach.

Opole

W powiecie opolskim protest w godzinach 10 - 17 odbędzie się na rondzie przy węźle autostradowym A4 Opole Zachód - dawne Prądy. W związku z tym zablokowana będzie droga krajowa nr 46. Policjanci zalecają objazdy od strony Opola przez DK94 w kierunku na Brzeg - zjazd na rondzie za Wrzoskami oraz od strony Niemodlina drogą wojewódzką nr 435 przez Wawelno.

Rzeszów

Komenda miejska w Rzeszowie przekazała, że utrudnień należy się spodziewać od godz. 8 do godz. 18, na trasie drogi ekspresowej S19 na węźle Sokołów Małopolski w obu kierunkach oraz drogi wojewódzkiej nr 875 w kierunku Leżajska i Kolbuszowej.

Lublin

Utrudnienia można objechać w kierunku Rzeszowa od strony Lublina z drogi S19 przez węzeł Sokołów Małopolski Północ na drogę wojewódzką nr 878; w kierunku Lublina z drogi S19 poprzez węzeł Jasionka do drogi wojewódzkiej nr 878.

Dla jadących drogą wojewódzką 875 od Kolbuszowej w kierunku Leżajska, na drogę wojewódzką nr 878; od Leżajska w kierunku Sokołowa Małopolskiego zalecane objazdy drogami powiatowymi: w kierunku na północ drogą nr 1211R w Wólce Niedźwieckiej (naprzeciwko cmentarza) - ograniczenie tonażu 8 ton na oś, w kierunku na południe drogą nr 1367R w Kątach Trzebuskich.

Gdańsk

W Gdańsku protest rozpocznie się na Placu Solidarności, a następnie od godz. 11 - 11.30 uczestnicy będą przemieszczać się trasą - ul. Nowomiejska, Wały Piastowskie, Podwale Grodzkie, Wały Jagiellońskie, Hucisko, Toruńska, Okopowa pod Urząd Wojewódzki. Zakończenie przewidywane jest około godz. 16.

W godz. 11-13 mogą wystąpić utrudnienia w funkcjonowaniu linii autobusowych i tramwajowych w kierunku od Bramy Oliwskiej - Plac Zebrań Ludowych do Centrum Gdańska.

Z kolei w Katowicach utrudnienia mogą wystąpić w godz. 5 – 19 w rejonie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. Ulice Jagiellońska, Reymonta i Ligonia będą całkowicie zablokowane, natomiast ruch na ulicy Francuskiej w rejonie przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu z ul. Jagiellońską będzie odbywał się cyklicznie.

Poznań

Policjanci z Poznania przekazali, że największych utrudnień należy spodziewać się na S5 i S11. Droga będzie nieprzejezdna od węzła Kościan - Północ aż do węzła Poznań – Ławica. Ponadto zjazd z autostrady A2 na węzłach Poznań – Zachód oraz Buk w obu kierunkach będzie niemożliwy. "Prosimy o zjazd z autostrady odpowiednio wcześniej i kierowanie się na alternatywne trasy objazdu" - zaapelowali policjanci.

Funkcjonariusze ze wszystkich komend miejskich apelują, jeśli to możliwe, o wcześniejsze zaplanowanie podróży z uwzględnieniem tras alternatywnych.