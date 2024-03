Do zdarzenia doszło 28 grudnia ub. roku w jednym z mieszkań w Ostrowie Wlkp. Tego dnia dziewczyna przyszła w odwiedziny do swojej babci. Podczas spotkania zaatakowała ją nożem. 67-latkę zabrano do szpitala, ponieważ doznała ran ciętych w obrębie głowy, szyi i ręki. Przybyłym na miejsce policjantom ranna kobieta miała powiedzieć, że tuż przed atakiem wnuczka poprosiła, by ją do siebie przytuliła.

Rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wlkp. powiedział, że przeprowadzone wcześniej badania psychiatryczne podejrzanej okazały się niewystarczające, muszą zostać pogłębione, stąd decyzja o obserwacji podejrzanej. Dodał, że taką decyzję, na wniosek prowadzącego sprawę prokuratora, wydał Sąd Rejonowy w Ostrowie Wlkp.

Sąd wydał też decyzję o przedłużeniu aresztu do 28 czerwca.

Zdaniem prokuratury sprawa jest trudna. Badania dziewczyny nie wykazały w dniu zdarzenia obecności w jej organizmie alkoholu czy środków odurzających.

17-latka ma opinię zdolnej uczennicy, nigdy nie sprawiała kłopotów wychowawczych w domu i szkole. Śledczy po sprawdzeniu jej komputera dotarli jednak do stron internetowych, z których najczęściej korzystała. Okazało się, że w internecie śledziła wiadomości dotyczące zabójstw.

Dziewczyna przyznała się do zarzutu usiłowania zabójstwa i złożyła wyjaśnienia. Według prokuratury nie wykazała skruchy z powodu tego, co zrobiła. Grozi jej do 25 lat więzienia.

Z zebranych informacji wynika, że relacje między nastolatką a jej babcią były bardzo dobre. 17-latka systematycznie odwiedzała babcię.