Najnowsze badanie wykonane przez Centrum Analityczne Gremi Personal przeprowadzono od 15 grudnia 2023 do 15 marca 2024. Dane pochodzą z formularzy elektronicznych wypełnionych przez grupę 1150 Ukraińców przebywających w Polsce.

Coraz więcej obywateli Ukrainy chce wyjechać?

Według zebranych danych 19 proc. ankietowanych zadeklarowało, że planuje zostać w Polsce na dłużej. W podobnym badaniu przeprowadzonym na początku 2023 roku takie plany potwierdzała grupa 38 proc. badanych. Z najnowszego raportu wynika również, że:

43 proc. badanych potwierdza trudności z podjęciem decyzji o powrocie na Ukrainę,

ankietowanych deklaruje, że nie wróci na Ukrainę w ciągu najbliższych 5 lat, 10 proc. badanych ma plany powrotu do ojczyzny w ciągu najbliższego roku.

Jak podaje raport Gremi Personal, w zeszłorocznych, analogicznych badaniach 55 proc. respondentów potwierdziło plany powrotu na Ukrainę. 7 proc. badanych wyrażało z kolei chęć wyjazdu z Polski do innego kraju.

Od jak dawna respondenci badania przebywają w Polsce?

Największa grupa badanych – 36 proc. – przybyła do Polski w ciągu ostatniego roku. Jedna czwarta ankietowanych jest w Polsce od 2 lat – są to przede wszystkich uchodźcy wojenni. 10 proc. badanych przebywa tu od ponad trzech lat. Respondenci przebywający w Polsce od ponad 4 i 5 lat stanowią najmniejszą grupę, bo zaledwie 7 proc. Ilu obywateli Ukrainy przebywa obecnie w Polsce? Raport Centrum Analitycznego Gremi Personal przytacza dane z ZUS-u: pod koniec stycznia 2024 w urzędzie odnotowano 755 807 obywateli Ukrainy zgłoszonych do ubezpieczenia.

Migranci na polskim rynku pracy

Migracja ukraińskich uchodźców w 2022 roku – i jej wpływ na rynek pracy w Polsce – były również przedmiotem zeszłorocznego badania Wydziału Zarządzania Politechniki Gdańskiej dla Gremi Personal. Badanie przeprowadzono w okresie od lutego do czerwca 2023 na próbie 1400 ukraińskich migrantów. Wyniki badania pokazały, że po 24 lutym 2022 roku wśród ukraińskich migrantów dominowały kobiety (ponad 85 proc. ankietowanych), głównie młode osoby do 45 roku życia. 62 proc. respondentów badania przyznało, że nie znało języka polskiego – co przełożyło się m.in. na konieczność podjęcia pracy niezgodnej z wykształceniem. W krótkim okresie czasu po przybyciu do Polski zatrudnienie znalazło 60 proc. badanych:

47 proc. ukraińskich migrantów znalazło pracę w handlu i usługach ,

, 40 proc. badanych zostało zatrudnionych w budownictwie.

Badanie z 2023 roku pokazuje również istotne różnice pomiędzy migracją powojenną, a zarobkową (przed wybuchem wojny). Migranci zarobkowi – którzy przybyli do Polski przed rosyjską inwazją na Ukrainę – pochodzili głównie z małych miejscowości (40 proc. badanych), a zdecydowana większość (60 proc.) miała gwarancję zatrudnienia w Polsce. Po wybuchu wojny do Polski migrowali głównie mieszkańcy miast (65 proc.) – z których jedynie 30 proc. miała wcześniejszą gwarancję zatrudnienia.