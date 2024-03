"Z głębokim żalem zawiadamiamy, że we wtorek 26 marca 2024 roku zmarł generał brygady Adam Marczak, szef sztabu Dowództwa Operacji EU Althea w Mons. Do niespodziewanej śmierci pana generała doszło z przyczyn naturalnych, w czasie wolnym od służby" - napisało Dowództwo Operacyjne we wtorek na platformie X.

"Rodzina i bliscy zmarłego zostali powiadomieni i zapewnieni o możliwości wsparcia ze strony Wojska Polskiego. Wszystkim Bliskim Pana Generała składamy wyrazy najszczerszego współczucia i żalu. Cześć Jego Pamięci" - podkreślono.