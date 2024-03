Jak informuje lokalny portal epoznan.pl, to pierwsze tego typu miejsce na świecie. Autorzy projektu zaznaczają, że Wielkanoc jest idealnym pretekstem do tego, by skorzystać z możliwości, jakie daje wirtualna rzeczywistość. Chętni dostają gogle VR, które pozwalają im się przenieść do innego wymiaru i spotkać tam Jezusa.

Przed Wielkanocą Miejsce Słowa otwarte dłużej

Fundacja podkreśla, że w najbliższe dni Miejsce Słowa będzie otwarte dłużej. - Chcemy dać szansę, by jeszcze głębiej wejść w tajemnice Wielkiego Czwartku, dlatego Miejsce Słowa w Wielki Czwartek będzie czynne od 13 do północy. Będzie można również doświadczyć Ostatniej Wieczerzy w VR w Wielki Piątek, Wielką Sobotę oraz Niedzielę Wielkanocną w tradycyjnych godzinach: od 13 do 19 - przekazano portalowi.

Zaznaczono jednocześnie, że tego typu doświadczenie nie zastępuje liturgii Wielkiego Czwartku, "ale może stanowić doskonałą pomoc w zrozumieniu tego, co wydarzyło się podczas Ostatniej Wieczerzy i pomóc w przeżyciu tajemnic paschalnych, które celebrujemy podczas najważniejszych świąt chrześcijańskich".

Okulary VR włożysz na sam koniec

Miejsce Słowa można odwiedzać za darmo.

Znajduje się przy placu Wielkopolskim w Poznaniu. Jak dodaje epoznan.pl, można tam zostawić dobrowolny datek. Zwiedzanie zaczyna się od sali, gdzie możemy przeczytać więcej o idei miejsca, potem przechodzi się do sali wyciszenia stworzonej do modlitwy lub czytania Biblii. Końcowym etapem jest sala z goglami VR, gdzie uczestnicy biorą udział w wirtualnej Ostatniej Wieczerzy. "Całość trwa około 20 minut" - czytamy na portalu.