Tusk opublikował nagranie, na którym przedstawia Maćka z Włocławka, który wraz z rodzicami i bratem odwiedził go w KPRM. "Zaraz mam bardzo ważnego gościa. Wiecie dlaczego? Bo od przyszłego tygodnia zmieniają się zasady pracdomowych. Pamiętacie Maćka?" - mówi premier Tusk w nagraniu na swoim profilu na platformie X, a zaraz potem pyta swojego gościa: "Powiedz, jak wytrzymujesz w szkole swoją popularność?".

"Wytrzymuję. Nie ma problemu" - odpowiedział chłopiec, który następnie zasiadł przy stole obrad Rady Ministrów i powiedział: "Zarządzam przerwę od pracdomowych. Na zawsze".

Maciek - uczeń szkoły podstawowej we Włocławku - podczas jednego ze spotkań przed wyborami, poskarżył się Tuskowi na prace domowe w szkołach. Właśnie do tej obietnicy nawiązał premier zapraszając chłopca do KPRM.

Nowelizacja w Dzienniku Ustaw

W Dzienniku Ustaw opublikowano w poniedziałek nowelizację rozporządzenia ministra edukacji dotyczącą pracdomowych. Zgodnie z nowelizacją nauczyciel w klasach I-III szkoły podstawowej nie powinien zadawać pisemnych pracdomowych, z wyłączeniem ćwiczeń usprawniających motorykę małą, a także nie zadawać pracdomowych praktyczno-technicznych. Wykonanie zadanych przez nauczyciela pracdomowych usprawniających motorykę małą będzie obowiązkowe i nauczyciel będzie mógł wystawić za nie ocenę.

W klasach IV-VIII szkoły podstawowej nauczyciel będzie mógł zadać uczniowi pisemną lub praktyczno-techniczną pracę domową, ale nie będzie ona obowiązkowa i nie będzie za nią wystawiana ocena. Po sprawdzeniu pracy domowej wykonanej przez ucznia nauczyciel ma przekazać mu informację, co zrobił dobrze, a co wymaga poprawy i jak powinien się dalej uczyć.

Zapisy nowelizacji dotyczące pracdomowych wejdą w życie z dniem 1 kwietnia 2024 r.