Od kilku tygodni pojawiają się nazwiska osób, które w ostatnich latach miały spotykać się z Danielem Obajtkiem i jego współpracownikami w warszawskiej centrali Orlenu. Fragmenty listy z nazwiskami odwiedzających opublikowały: Onet, Press czy Radio Zet.

Teraz do pełnego dokumentu dotarła Wirtualna Polska. Opisuje on każde wejście i wyjście do budynku przy ul. Bielańskiej. Łącznie w latach 2019-2023 zapisało się w nim ponad 3,5 tys. osób.

Kto odwiedzał Obajtka?

Jak piszą dziennikarze Wirtualnej Polski, najczęściej odwiedzany był Daniel Obajtek (4229 razy przyjmował u siebie gości), na drugim miejscu jest wiceprezes Orlenu Adam Burak (2081 wizyt), a na trzecim – członek zarządu Michał Róg (1391). Najwcześniejsza wizyta miała miejsce o godz. 6.56, zaś najpóźniejsza o 20.36.

Według WP, na liście wejść do siedziby Orlenu jest 110 obecnych posłów, senatorów oraz europarlamentarzystów. Wśród nich najczęstszym gośćmi Obajtka i jego ludzi byli Przemysław Wipler z Konfederacji oraz Michał Moskal z PiS (14 wizyt).

13 wizyt w Orlenie zaliczyli Tomasz Poręba (PiS) i Anna Krupka (PiS). Dwie mniej na koncie miał Ryszard Czarnecki (PiS), a po 10 – Marcin Warchoł (PiS) i Sebastian Łukaszewicz (PiS). Dziewięć razy u Obajtka i jego ludzi gościli: Andrzej Śliwka (PiS), Paweł Rychlik (PiS), Kazimierz Smoliński (PiS) oraz Małgorzata Wasserman (PiS).

Na listach nie brakuje też przedstawicieli innych ugrupowań: Jarosław Sachajko (Kukiz’15), Marek Sawicki (PSL), Krzysztof Gawkowski (Lewica), Robert Dowhan (PO), Krzysztof Bosak (Konfederacja) czy Robert Winnicki (PiS).

Współpracownicy Dudy, Morawieckiego i Ziobry

Obajtka i jego ludzi odwiedzali też współpracownicy prezydenta Andrzeja Dudy. Społeczny doradca głowy państwa Błażej Spychalski w siedzibie Orlenu był 18 razy, zaś kolejny doradca społeczny Alvin Gajadhur – cztery razy.

Wśród ludzi Mateusza Morawieckiego najczęściej u Obajtka i jego współpracowników gościła Izabela Antos (65 wejść), Mariusz Chłopik (22), Tomasz Fill (17), Piotr Matczuk (15), Michał Dworczyk (4).

W siedzibie Orlenu pojawiali się też ludzie byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Wśród nich najczęściej byli Marcin Warchoł i Patryk Jaki (siedem wizyt). Pozostali to Jacek Ozdoba (3) i Jan Kanthak.