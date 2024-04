Rządowe Centrum Bezpieczeństwa uruchomiło stronę, na której poinformowano, jak zachować się w przypadku wystąpienia zagrożeń. W instruktażu przedstawiono, jak przygotować plecak ewakuacyjny. Jak wskazano, to umożliwi zaoszczędzić czas, a także uzyskać pewność, że w kryzysowej sytuacji zabraliśmy wszystko, to co jest konieczne.