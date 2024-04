Policja otrzymała zgłoszenie o wypadku z udziałem quada około godziny 14:19. Patrol pojechał na drogę leśną między miejscowościami Wójcice i Borucice.

„24-latek jadąc sam quadem, z nieznanych jeszcze przyczyn, stracił panowanie nad pojazdem i uderzył z dużą siłą w pobliskie drzewo” – wynika ze wstępnych ustaleń Policji.

Na miejsce zdarzenia zostało wezwane lotnicze pogotowie ratownicze. Mimo szybkiej interwencji nie udało się uratować kierującego pojazdem.

Prawo jazdy na pojazd typu quad można uzyskać w Polsce po ukończeniu 14. roku życia. Quady są traktowane jako pojazdy czterokołowe i podlegają podobnym przepisom ruchu drogowego co inne pojazdy motorowe. Posiadacze prawa jazdy kategorii B automatycznie mają uprawnienia do prowadzenia quadów lekkich i ciężkich ( masie do 350 kg).