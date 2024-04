Funkcjonariusze Straży Granicznej w okolicach Białowieży znaleźli kobietę, która potrzebowała natychmiastowej pomocy medycznej. - W trakcie rozmowy z cudzoziemką okazało się, że to obywatelka Etiopii, która kilkanaście godzin wcześniej urodziła córeczkę. Do kobiety funkcjonariusze wezwali wojskowy ambulans, który niezwłocznie przewiózł ją i jej nowo narodzone dziecko do szpitala w Hajnówce - poinformowała mjr SG Katarzyna Zdanowicz, rzecznik prasowy Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej (POSG).

W tym roku funkcjonariusze POSG udzielali pomocy medycznej 109 cudzoziemcom. - W tym zespoły interwencyjne o charakterze poszukiwawczo-ratowniczym z Placówek SG Płaskiej, Dubiczach Cerkiewnych, Białowieży, Narewce i Czeremsze działały już 13 razy w okolicach polsko-białoruskiej granicy. Pomocy udzielono 22 migrantom - dodała Zdanowicz.