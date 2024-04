Szturm na granicy polsko-białoruskiej

Do sytuacji doszło w środę 10 kwietnia ok. godz. 10 na odcinku ochranianym przez pograniczników z placówki Straży Granicznej (SG) w Białowieży, o czym poinformowano w mediach społecznościowych.

Grupa ponad 220 cudzoziemców próbowała nielegalnie dostać się do Polski przez graniczną rzekę Przewłoka ze strony Białorusi.

Cudzoziemcy byli bardzo agresywni: rzucali konarami drzew i kamieniami w kierunku patroli Straży Granicznej i Wojska Polskiego, by w ten sposób utorować sobie drogę na zachód Europy. W trakcie zdarzenia odebrano cudzoziemcom niebezpieczne narzędzie zrobione z drewna i gwoździ – poinformowała rzeczniczka Podlaskiego Oddziału SG mjr Katarzyna Zdanowicz.

Dodała, że próbę udaremniono, a migranci wycofali się w głąb Białorusi.

Duży ruch na granicy

Na opublikowanym filmie widać dużą grupę osób stojącą przy granicy, niektóre z nich niosą drabiny. Można też zobaczyć, jak w polskie służby stojące po drugiej stronie granicy rzucane są duże elementy. W ostatniej części filmiku widać, jak grupa osób oddala się od granicy.

Z danych SG wynika, że od początku kwietnia łącznie było ok. 2 tys. prób nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusią. W marcu zanotowano ok. 3,4 tys. takich prób, znacznie więcej niż w styczniu i w lutym. Migranci próbujący przedostać się do Polski pochodzili z 28 różnych państw.