Incydent na granicy z Białorusią

W środę 5 czerwca przekazano kolejne doniesienia o niebezpiecznym incydencie na granicy z Białorusią. Tym razem uszkodzone zostały pojazdy należące do policji.

"Podczas patrolu polsko-białoruskiej granicy zostały obrzucane kamieniami samochody funkcjonariuszy polskiej policji. Uszkodzone zostały dwa pojazdy. Policjantom nic się nie stało" - przekazała podlaska policja w mediach społecznościowych.

Zgodnie z decyzją szefa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) policja ma być dominującą formacją na granicy. W głównej mierze odpowiada za prowadzone tam działania.

Blisko 700 prób nielegalnego przedostania się do Polski

Straż graniczna poinformowała we wtorek, że w okresie od 31 maja do 2 czerwca na granicy z Białorusią odnotowano prawie 670 prób nielegalnego przedostania się do Polski. "Za pomocnictwo zatrzymano 3 osoby. Funkcjonariusze udzielili pomocy 10 cudzoziemcom. W kierunku patroli rzucano konarami i kamieniami" - przekazała SG.

Wkrótce mają się też odbyć kolejne konsultacje w związku z ogłoszeniem przez rząd strefy buforowej. - Sytuacja na granicy się zmieniła i optyka musi się zmienić; w tym tygodniu odbędą się konsultacje z samorządami w sprawie strefy buforowej na granicy z Białorusią – powiedział we wtorek w TVN24, wiceszef MON Cezary Tomczyk.

Wiceminister poinformował, że prób nielegalnego przekroczenia granicy jest dwukrotnie więcej, względem poprzedniego roku. - Od stycznia to było 17 tys. osób, które chciały nielegalnie pokonać granicę – dodał.