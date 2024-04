Cała sprawa wydarzyła się w nocy. Policjanci z Bytowa zostali zawiadomieni o włamaniu do biura poselskiego. Zgłaszający przekazał, że był bezpośrednim świadkiem, jak dwóch włamywaczy uszkodziło zamek wejściowy, a następnie wynosiło z lokalu wartościowy sprzęt.

Nietrzeźwy, lecz rozmowny

Po tej informacji funkcjonariusze pilnie pojechali we wskazane miejsce. Gdy dotarli zastali nietrzeźwego mężczyznę, który przekazał im, że to on zgłosił włamanie, jednak… całą historię wymyślił. Powodem tego miała być chęć porozmawiania z kimś.

W wyniku rozmowy z funkcjonariuszami mężczyzna został ukarany 500-złotowym mandatem za bezpodstawne wezwanie służb.