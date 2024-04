Policja prowadziła poszukiwania 39-latka, za którym sądy i prokuratury wydały łącznie 15 listów gończych. Mężczyzna był również poszukiwany na podstawie pięciu zarządzeń o ustalenie miejsca pobytu, wydanych przez sądy i prokuratury w Gnieźnie, Gdańsku, Szubinie i Słupcy.

39-latek miał na swoim koncie zasądzony tymczasowy areszt oraz wyroki łącznie kilku lat pozbawienia wolności za oszustwa, fałszerstwa dokumentów, przywłaszczenia mienia, krótkotrwałe użycie pojazdu, prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości i uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego.

Miesiąc temu sprawie poszukiwań mężczyzny postanowili przyjrzeć się poznańscy łowcy głów, którzy nadzorują i wspierają wielkopolskie jednostki policji w działaniach poszukiwawczych.

To oni ustalili, że 39-latek od 10 lat na stałe mieszka na terenie Holandii, gdzie prowadzi własną działalność gospodarczą. Ustalili również, że 39-latek utrzymuje kontakt z bliskimi w kraju. Byli pewni, że jego przyjazd do Polski to tylko kwestia czasu. Nie musieli długo czekać.

16 kwietnia w jednej z miejscowości na terenie powiatu szczecineckiego mężczyzna został zatrzymany przez policjantów z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób KWP w Poznaniu. Był zaskoczony obecnością funkcjonariuszy jednak nie utrudniał prowadzonych czynności. Po zatrzymaniu został doprowadzony do Zakładu Karnego w Czarnem.