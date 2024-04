Prokuratura wszczęła śledztwo

Rzecznik warszawskiej prokuratury okręgowej Szymon Banna poinformował, że wydział ds. Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Warszawie wszczął w kwietniu śledztwo. Jest ono prowadzone w sprawie przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków w okresie od lutego do listopada 2017 roku w Warszawie przez funkcjonariuszy publicznych z Inspektoratu Uzbrojenia poprzez wydanie orzeczenia oraz protokołu badań kwalifikacyjnych karabinka Grot, które nie uwzględniały mankamentów tej broni.

"W konsekwencji doprowadziło to do uruchomienia dostaw do Sił Zbrojnych RP ponad 40 tysięcy egzemplarzy wadliwego karabinka 5,56 mm MSBS Grot, czym działano na szkodę interesu publicznego oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez dostawcę karabinka w wysokości ok. 299 mln złotych" - zaznaczył.

Drugi wątek śledztw dotyczy przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków w okresie od września 2017 do grudnia 2023 roku przez funkcjonariuszy publicznych z Jednostki Wojskowej NIL. Chodzi o realizację umowy na dostawę wadliwych egzemplarzy 5,56 mm karabinków MSBS Grot w wersjach: A0, A1, A2 i działanie w ten sposób na szkodę interesu publicznego w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez dostawcę karabinków.

Prokurator Banna przekazał, że obecnie trwa gromadzenie materiału dowodowego w sprawie.

Polska Grupa Zbrojeniowa komentuje

Informację skomentowała Polska Grupa Zbrojeniowa, w której skład wchodzi producent Grotów - Fabryka Broni "Łucznik" Radom.

"Fabryka Broni nie jest stroną postępowania. Grot jest w bieżącej produkcji, więc nie ma mowy o żadnych wadach konstrukcyjnych. Każda zmiana konstrukcyjna karabinka musi być zgodna z wymaganiami ujętymi w założeniach taktyczno-technicznych (decyzja 28/MON)" - napisała PGZ na platformie X komentując informacje prokuratury.

Karabinki Grot od 2017 r. znajdują się na wyposażeniu polskiej armii. W ramach wsparcia udzielonego przez polski rząd, trafiły także na wyposażenie Sił Zbrojnych Ukrainy, gdzie sprawdzają się w boju. W 2022 r. Fabryka Broni dostarczyła karabinki Grot również do Departamentu Obrony Stanów Zjednoczonych oraz do jednego z krajów Afryki Wschodniej.