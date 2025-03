Donald Tusk znany jest ze swojej miłości do piłki nożnej. Premier polskiego rządu w poniedziałkowy wieczór wybrał się na PGE Narodowy w Warszawie, by dopingować biało-czerwonych w pojedynku z Maltą. Szef Rady Ministrów chciał pokazać, że jest z niego "swój chłop" i mecze ogląda w towarzystwie "zwykłych" kibiców. To nie do końca mu wyszło i jak zauważyli internauci zaliczył wpadkę.