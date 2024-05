Od 11 maja do 13 lipca w każdą sobotę żołnierze Wojska Polskiego zaprasza do udziału w otwartych wojskowych szkoleniach. Będą się one odbywały w wybranych jednostkach wojskowych na terenie całej Polski.



Na szkoleniu będzie można nabyć podstawowych umiejętności związanych z bezpieczeństwem i obronnością. Szkolenia prowadzone będą przez wykwalifikowanych instruktorów wojskowych.

Reklama

Czego się nauczysz?

Zajęcia obejmują posługiwanie się bronią, bytowanie w warunkach przygodnych, walki wręcz, udzielania medycznej pomocy oraz wielu innych przydatnych umiejętności związanych z bezpieczeństwem i obronnością.

Reklama

Cena?

Są to bezpłatne szkolenia wojskowe, dzięki którym uzyskać można wskazówki o tym jak czuć się bezpiecznym oraz być bezpiecznym.

Czym jest szkolenie

„Trenuj z wojskiem” to podstawowe, krótkie (8-godzinne), bezpłatne, sobotnie szkolenie wojskowe. Prowadzone w jednostkach wojskowych przez wykwalifikowany personel wojskowy. To inicjatywa prospołeczna i proobronna.

Kto i gdzie może się zgłosić?

Szkolenie dedykowane jest dla osób od 15 do 65 roku, które posiadają tylko polskie obywatelstwo. Na szkoleniu zapewnione będzie ubezpieczenie, wyżywienie oraz przygoda z Wojskiem Polskim.



Zgłoszenia przyjmują koordynatorzy. Lista koordynatorów znajduje się na stronie Ministerstwa Obrony Narodowej w zakłądce "Szkolenia wojskowe dla każdego w projekcie "Trenuj z wojskiem 5".

Harmonogram