Możliwość umówienia wizyty u lekarza specjalisty przez internet jest już możliwa w wielu prywatnych placówkach. W ramach publicznego systemu ochrony zdrowia wciąż jednak nie ma takiej możliwości. To ma się zmienić już niebawem.

Umówienie wizyty przez internet do specjalisty na NFZ – szczegóły

Od początku czerwca pacjenci będą mogli umówić wizytę do lekarza specjalisty w ramach publicznego systemu ochrony zdrowia przez internet. Zapowiedziała to kierująca Ministerstwem Zdrowia Izabela Leszczyna. Dzięki temu będzie można zarezerwować wizytę u kardiologa, na mammografię czy cytologię.

Reklama

Jak poinformowała Leszczyna, wdrażanie e-rejestracji będzie stopniowe. Od czerwca obejmie określone specjalizacje – planowane jest wdrożenie centralnej elektronicznej rejestracji do lekarza kardiologa oraz na badania przesiewowe: cytologię i mammografię.

E-rejestracja. Nie tylko umawianie wizyt

E-rejestracja ma służyć pacjentom nie tylko do zapisywania się na wizyty, ale również do ich odwoływania. Co więcej, koordynatorzy będą pilnować, by w systemie nie było niewykorzystanych "okienek". W opinii lekarzy, e-rejestracja może zmniejszyć problem długich kolejek do specjalistów m.in. dzięki możliwości odwołania wizyty.

Obecnie, średnio 20-30 proc. pacjentów nie stawia się na umówionej wcześniej wizycie m.in. dlatego, że skorzystali z wizyty prywatnej. Poza tym odwołanie wizyty często nie jest łatwe, bo nie zawsze można dodzwonić się do przychodni czy szpitala. Dla pacjentów, którzy nie korzystają z cyfrowych technologii zostanie uruchomiona specjalna infolinia.

Ministerstwo zachęca do pilotażu

Resort zdrowia, by zachęcić placówki do wzięcia udziału w pilotażu, będzie dopłacać placówkom medycznym, które zdecydują się wdrażać e-rejestrację. Placówki mogą liczyć na wsparcie finansowe w wysokości od 10 tys. do 139 tysięcy zł.

Reklama

Najwyższą kwotę otrzymają te miejsca, które oprócz dużej liczby świadczeń, zdecydują się na udział w pilotażu przez minimum cztery miesiące. Na wyższe dofinansowanie mogą też liczyć placówki, które do zapisów wykorzystają własny system informatyczny lub platformę Gabinet.gov.pl. Do programu będzie można dołączyć w dowolnym momencie.

Jak zapisać się do lekarza specjalisty przez internet na NFZ?

Nie wiadomo jeszcze jak będzie wyglądała e-rejestracja z punktu widzenia pacjenta. Możliwe, że system będzie podobny do tego, który funkcjonował w czasie szczepień przeciwko COVID-19. Wówczas można było zapisać się na wizytę przez aplikację IKP (Indywidualne Konto Pacjenta).