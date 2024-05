Jak rozpoznać zaskrońca?

Zaskroniec to średniej wielkości wąż, osiągający długość od 1 do 1,5 metra. Ma smukłe ciało i brązowo-zieloną łuskę z charakterystyczni żółtymi zygzakami na grzbiecie po oby stronach głowy. Spotkamy go zarówno w górach, jak i na nizinach i nad morzem. Najczęściej zobaczymy je wygrzewające się na kamieniach.

Czym różni się zaskroniec od żmii?

Zaskrońca łatwo jest pomylić ze żmijami, które są jadowite. Żmije mają trójkątny kształt głowy, pionowe źrenice i charakterystyczny wzór w romby na grzbiecie. Zaskrońce są większe i smuklejsze niż żmije oraz mają charakterystyczne żółte plamy przy głowie. Ponadto, zaskrońce częściej można spotkać w pobliżu zbiorników wodnych, a żmije na terenach, na których jest sucho.

Wąż zaskroniec - czy jego ugryzienie jest groźne?

Zaskrońce nie posiadają oni aparatu jadowego, którym mogliby wstrzyknąć toksyny podczas ugryzienia. Natomiast ugryzienie przez zaskrońca może prowadzić do krwawienia i reakcji alergicznej. Po ugryzieniu przez zaskrońca najczęściej pojawia się:

ból i obrzęk w miejscu ugryzienia

zaczerwienienie i swędzenie w miejscu ugryzienia.

W sytuacji, kiedy po ugryzieniu pojawia się nadmierna opuchlizna, gorączka i ogólne osłabienie, trzeba niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. Istotne jest, że w niektórych przypadkach ugryzienie przez zaskrońca może prowadzić do poważnej reakcji alergicznej. W takiej sytuacji potrzebna jest natychmiastowa pomoc medyczna. Jeśli występują objawy reakcji alergicznej, takie jak opuchlizna twarzy, duszność lub trudności w oddychaniu, natychmiast wezwij pogotowie.

Pierwsza pomoc po ugryzieniu przez zaskrońca

Pierwszym krokiem w przypadku ugryzienia przez zaskrońca powinno być oczyszczenie rany. Należy umyć ranę pod bieżącą wodą, by usunąć zanieczyszczenia, a co za tym idzie, zmniejszyć ryzyko infekcji. Po umyciu i osuszeniu najlepiej jest zastosować antyseptyczny środek dezynfekujący i zimny okład. Ranę powinno się zaopatrzyć sterylnym opatrunkiem, by chronić ją przed brudem i bakteriami.

Jak uniknąć ugryzienia przez węża?

By uniknąć ugryzienia przez zaskrońca, należy przede wszystkim zachować ostrożność podczas chodzenia po trawie, zwłaszcza jeśli jest ona wysoka, ponieważ zaskrońce lubią w niej przebywać. Zaleca się noszenie długich spodni i butów o wysokich cholewkach, które chronią nogi przed ewentualnym ugryzieniem. Dodatkowo warto unikać zbędnych interakcji z wężami i nie próbować ich łapać ani dotykać. Jeśli spotkamy zaskrońca, najlepiej będzie zachować spokój i powoli się oddalić, pozwalając wężowi na wycofanie się.