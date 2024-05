Obszar objęty pożarem są w okolicach Jelonki - między Kleszczelami a Hajnówką.

Pożar Puszczy Białowieskiej. "Pogorzelisko"

"Strażakom udało się opanować pożar w okolicach Kleszczel (pow. hajnowski). Teraz czeka ich długa i mozolna praca w ramach przelewania pogorzeliska" - dodano

Reklama

Policja i straż pożarna walczą z żywiołem

"Policyjni lotnicy z wykorzystaniem podwieszanego pod śmigłowiec zbiornika Bambi Bucket, wesprą działania strażaków" - napisała policja na platformie X.

Zbiornik Bambi bucket na pomoc

"Do pożaru lasu w woj. podlaskim zadysponowano BlackHawk z wraz ze strażakami z JRG7 Warszawa, którzy zabrali ze sobą do działań zbiornik Bambi bucket. Szacunkowa wielkość pożaru to 10 ha. Na miejscu działa już 27 oraz 2 dromadery" - napisano na portalu Państwowej Straży Pożarnej.

Czym jest Bambi bucket?

To narzędzie używane w zwalczaniu pożarów z powietrza, które zostało wprowadzone do społeczności strażackiej przez SEI Industries Ltd. w 1982 roku. Jest to lekki, mocny, elastyczny kubeł do gaszenia pożarów, który dzięki swojej stosunkowo niskiej cenie i łatwości wdrożenia promował użycie śmigłowców do zwalczania pożarów.

Bambi Bucket jest zawieszony pod śmigłowcem i może być napełniany wodą z pobliskiego zbiornika wodnego, takiego jak jezioro lub rzeka. Kubeł jest zaprojektowany do przechowywania dużej ilości wody, zazwyczaj między 500 a 2500 galonów, i może być kontrolowany podczas zrzutu na pożar.