Szczerba zapowiedział też, że będą składane wnioski o uchylenie immunitetów "osobom, które PiS wysyła do PE, by je chronić".

W środę zeznania przed komisją złożył b. premier Mateusz Morawiecki. Po zakończeniu jego przesłuchania członkowie komisji z koalicji rządzącej zwrócili uwagę, że świadek na wiele pytań odpowiadał: "nie przypominam sobie", a jego zeznania potwierdzają, że Polska za rządów PiS nie miała polityki migracyjnej.

Reklama

"Państwo polskie musi odzyskać kontrolę nad wizami"

Przewodniczący komisji podkreślił, że obecny rząd przygotowuje strategię migracyjną na lata 2025-2030. Dodał, że sprawozdanie z prac komisji będzie zawierało rekomendacje w sprawie migracji.

Reklama

Czekamy na raport NIK dotyczący kontroli doraźnej, która została przeprowadzona w ostatnich miesiącach w MSZ. Wczoraj spotkałem się z przedstawicielami kierownictwa NIK. Mogę powiedzieć, że nasze rekomendacje i wnioski są podobne. Państwo polskie musi odzyskać kontrolę nad wizami - zaznaczył Szczerba.

Przekazał też, że zwrócił się do prokuratora generalnego o doręczenie przez policję wezwania na przesłuchanie b. prezesowi Orlenu na terenie woj. podkarpackiego, a nie tylko pod siedmioma do tej pory ustalonymi adresami. Obajtek kandyduje do PE z pierwszego miejsca na podkarpackiej liście PiS.

Szczerba dodał, że "Daniel Obajtek nie będzie chroniony immunitetem posła do PE". - Naszym zadaniem będzie, aby, ci wszyscy ludzie, których PiS wysyła (do PE) po to, by zapewniać im bezkarność, jak najszybciej te immunitety stracili. Będziemy wnioskodawcami uchwał zdejmujących immunitety - zapowiedział Szczerba.

Reklama

A jeśli Obajtek się nie stawi?

Zapytany, co jeśli Obajtek jednak nie stawi się 5 czerwca na przesłuchanie, polityk KO odparł, że "będzie wniosek do sądu nie o maksymalną karę 3 tys. zł, ale o zatrzymanie i areszt".

Szczerba oznajmił też, że we wtorek powiadomił marszałka Sejmu Szymona Hołownię o wykluczeniu ze składu komisji Zbigniewa Boguckiego (PiS). Dodał, że marszałek może podjąć decyzję o uzupełnienie składu komisji.

Najbliższe posiedzenie Sejmu zaplanowano na 12, 13 i 14 czerwca, tymczasem ostatnie posiedzenia komisji mają się odbyć 4 i 5 czerwca. - Komisja może pracować w składzie 10-osobowym. Jest to dopuszczalne. Mamy w tej sprawie opinie - zaznaczył Szczerba.

4 czerwca komisja chce przesłuchać b. szefa MSZ Zbigniewa Raua i b. prezesa Grupy Azoty Tomasza Hinca, który we wtorek odmówił składania zeznań. Na 5 czerwca wezwani zostali prezes PiS Jarosław Kaczyński i b. prezes Orlenu Daniel Obajtek, który we wtorek nie stawił się na przesłuchanie.

Wstępna wersja sprawozdania z prac komisji ma być przedstawiona 10 czerwca.