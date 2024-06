Portal Onet napisał w poniedziałek, że "za czasów PiS władze zawarły z twórcą marki odzieżowej 'Red is Bad' Pawłem Szopą swoisty sojusz, służący wyprowadzaniu publicznych pieniędzy na nieopisaną dotąd skalę", a "dla ekipy (b. premiera Mateusza) Morawieckiego przedsiębiorca stał się dostawcą wszystkiego — od sprzętu ochronnego w pandemii po agregaty prądotwórcze podczas wojny". Według portalu, tylko w ciągu trzech lat na konta Szopy trafiły przelewy na kwotę pół miliarda zł, zamówienia z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych dostawał bez przetargu; od połowy ubiegłego roku sprawę badała rzeszowska delegatura CBA, a biura RARS i spółek przedsiębiorcy zostały przeszukane w grudniu.

Kim jest Paweł Szopa?

Paweł Szopa to najważniejsza postać na polskim rynku odzieży patriotycznej. Skończył studia na Uniwersytecie Warszawskim. W 2012 roku, razem z grafikiem Jakubem Iwańskim, założył firmę "Red is Bad". Te ubrania zakładał m.in. prezydent Andrzeja Duda. W 2015 roku, przy okazji podróży do Chin, ubrał się w jeden z projektów firmy.

Szopa urodzi się w 1985 roku w Warszawie i skończył w Liceum im. Romualda Traugutta. Wraz ze swoim kolegą Jakubem Iwańskim zaczynał od mediów społecznościowych. Tam publikowali grafiki nawiązujące do polskiej historii, ale i sytuacji politycznej czy gospodarczej. Użytkownicy podobno sami zaczęli sugerować, żeby internetowe obrazy przenieść na odzież. Tak powstała ich firma.

"Red is Bad". Paweł Szopa o nazwie firmy

Szopa nie krył tego, że jego firma krytykuje Unię Europejską. Biznesmen zaznaczał jednocześnie, że nie wszystko, co lewicowe i socjalistyczne, jest złe. Nazwa jego firmy nie jest przypadkowa. W tłumaczeniu na język polski oznacza "czerwony jest zły". To odniesienie do komunizmu, ale nie tylko.

Chodzi nam też o postkomunizm. To bardzo szerokie pojęcie. Mówiąc 'Red is Bad', sprzeciwiamy się zniewoleniu jednostki, systemowi, w którym życie większości ludzi ogranicza się do pracy ponad siły, jedzenia w fastfoodzie i snu. Nie chciałbym, żeby moje dziecko żyło w takim świecie. Mcdonaldyzacja życia, z którą mamy do czynienia, to nie jest moja wizja świata – mówił Szopa kilka lat temu w wywiadzie dla "Gazety Wyborczej".