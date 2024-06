Reklama

Pobyt w sanatorium to nie wakacje, jak wielu ludzi myśli, ale kontynuacją leczenia szpitalnego lub ambulatoryjnego. Zgodnie z informacjami Narodowego Funduszu Zdrowia, pobyt dla dorosłego pacjenta w szpitalu uzdrowiskowym może trwać 21 dni, w szpitalu uzdrowiskowym na rehabilitacji uzdrowiskowej oraz w sanatorium uzdrowiskowym na rehabilitacji uzdrowiskowej – 28 dni. Uzdrowiskowe leczenie ambulatoryjne może trwać od 6 do 18 dni.

Sanatorium na NFZ

Głównym celem wyjazdu do sanatorium jest poprawa kondycji fizycznej i psychicznej pacjentów. Jak przypomina "Dziennik Gazeta Prawna", pobyty w sanatoriach są dostępne w ramach programów finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia i obejmują szeroki zakres procedur leczniczych. Polska oferuje wiele takich ośrodków, zlokalizowanych w różnych miejscach, od górskich kurortów, takich jak Krynica-Zdrój czy Lądek-Zdrój, przez nadmorskie miejscowości uzdrowiskowe, jak Kołobrzeg czy Ustka, po inne znane miejsca, takie jak Ciechocinek czy Nałęczów.

Od 1 lipca 2023 roku lekarze ubezpieczenia zdrowotnego wystawiają skierowania na leczenie uzdrowiskowe wyłącznie w formie elektronicznej. Do sanatorium mogą być skierowane osoby, które potrafią samodzielnie się poruszać, są zdolne do samoobsługi oraz mogą korzystać z zabiegów. Aby wyjechać do sanatorium finansowanego przez NFZ, należy spełnić kilka formalności:

posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego,bycie samodzielnym i zdolnym do korzystania z zabiegów.

Skierowanie na leczenie wystawia lekarz współpracujący z NFZ, a szczegóły wyjazdu ustala odpowiedni oddział wojewódzki tej instytucji. Choć głównym celem pobytu w sanatorium jest korzystanie z zabiegów leczniczych, to nie ogranicza się on wyłącznie do nich. Jak zaznacza "Dziennik Gazeta Prawna", dodatkowy czas wolny pozwala gościom na korzystanie z atrakcji i uroków kurortu, co sprawia, że wielu z nich chce dzielić te chwile z bliskimi osobami. To z kolei rodzi pytanie o możliwość wyjazdu w towarzystwie znajomych lub współmałżonków.

Z jakich zabiegów można skorzystać w sanatorium?

Sanatoria oferują różnorodne zabiegi, które NFZ wymienia w swojej ofercie, takie jak:

kąpiele lecznicze,ćwiczenia na basenach,kuracje pitne,inhalacje,bicze szkockie,natryski,masaże wodne,laseroterapię,magnetoterapię,krioterapię,masaż leczniczy,elektroterapię,ciepłolecznictwo,światłolecznictwo,gimnastykę (indywidualną i grupową).

Czy można jechać do sanatorium z żoną lub mężem?

Wyjeżdżając prywatnie na turnus rehabilitacyjny, można zaprosić wybraną osobę, aby towarzyszyła i dzieliła się z nami czasem pobytu oraz leczenia. Natomiast w ramach NFZ sytuacja jest bardziej skomplikowana, gdyż pacjenci często podróżują do sanatorium samotnie, z uwagi na specyfikę systemu wsparcia zdrowia publicznego.

Jednak istnieje możliwość podróży do sanatorium z towarzyszącą osobą, taką jak koleżanka lub małżonek. Chociaż nie można otrzymać wspólnego skierowania, można skoordynować terminy składania wniosków, aby leczyć się razem. Decyduje o tym rodzaj i profil leczenia, do którego zostaną zakwalifikowani przez lekarza, który rozpatruje skierowania w NFZ.

Dodatkowo, jeśli chce się wyjechać do sanatorium z np. koleżanką, konieczne jest złożenie wniosku o wspólny wyjazd, podając konkretne uzasadnienie. Takim uzasadnieniem może być wzajemne wsparcie się nawzajem podczas leczenia w uzdrowisku. Istnieje jednak ryzyko, że NFZ nie przyzna zgody na taki wniosek.

Małżonkowie również mogą składać wniosek o wspólny wyjazd do sanatorium, pod warunkiem spełnienia wszystkich wymaganych formalności. Mają oni bowiem większe szanse na pozytywne rozpatrzenie swojego wniosku, szczególnie jeśli spełniają dodatkowo przynajmniej jeden z dwóch warunków: jeden z małżonków ma ukończone 65 lat lub posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. W przypadku braku tych warunków - decyzja o wspólnym wyjeździe zależy od indywidualnej oceny lekarza rozpatrującego wniosek. Jednak nie jest to niemożliwe. Okazuje się, że wspólny wyjazd do sanatorium jest możliwy także, gdy jednocześnie złoży się wnioski, uzyska zgodę na leczenie w tym samym profilu oraz uzasadni chęć wyjazdu razem.