Na takie działania, jak nie odbieranie telefonu, wiecznie zajęta linia czy bardzo długi czas oczekiwanie nie można pozwolić. Należy podjąć działania. Ignorowanie problemu nie sprawi, że następnym razem sytuacja się poprawi. Możesz np. złożyć skargę i spróbować rozwiązać problem.

W październiku 2022 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie stwierdził, że placówki medyczne realizujące usługi w ramach umowy z NFZ w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) mają obowiązek tak zorganizować swoją pracę, aby pacjenci mieli realną możliwość kontaktu telefonicznego. Choć od wyroku minęło już sporo czasu, to niewiele się zmieniło.

Zgodnie z wyrokiem, powinno być tak, że pacjent dzwoni, a pracownik rejestracji w przychodni POZ powinien odebrać telefon od razu lub po krótkiej chwili. Brak takiej możliwości, jak stwierdził sąd, narusza prawo pacjenta do otrzymania świadczeń zdrowotnych z należytą starannością. Pracownicy rejestracji mają obowiązek na bieżąco odbierać telefony do przychodni. Do obowiązków kierownictwa przychodni należy monitorowanie obciążenia linii telefonicznych i reagowanie na ewentualne problemy. To przychodnie muszą tak zorganizować pracę, aby proces rejestracji telefonicznej był sprawny.

Co można zrobić, jeśli nie da się dodzwonić?

Wielu pacjentów skarży się na trudności z dodzwonieniem się do przychodni i umówieniem wizyty u specjalisty. Niektórzy cierpliwie czekają na połączenie nawet kilkadziesiąt minut, ale nadal nie mogą skontaktować się z pracownikiem rejestracji. Są też pacjenci, którzy po nieudanych próbach telefonicznych decydują się na osobistą wizytę w przychodni. Niestety, tam również spędzają długie godziny w kolejkach. Liczba skarg zgłaszanych do Rzecznika Praw Pacjenta rośnie. Problem jest ogólnokrajowy i nasila się w sezonie wzmożonych zachorowań. Rzecznik Praw Pacjenta otrzymuje liczne zgłoszenia od pacjentów, dotyczące głównie braku kontaktu telefonicznego z rejestracją przychodni.

Rzecznik Praw Pacjenta informuje, że jeśli nie uda się umówić na konsultację w dniu, w którym dzwonisz, przychodnia ma obowiązek zarejestrowania cię na następny dzień lub na inny uzgodniony termin. Jak dochodzić tych praw w praktyce? Najprościej jest wysłać maila z prośbą o wyznaczenie wizyty. Powinieneś otrzymać odpowiedź tego samego dnia. Jeśli tak się nie stanie, możesz interweniować u kierownika przychodni lub zgłosić sprawę do Rzecznika Praw Pacjenta. Najłatwiej zadzwonić na całodobową infolinię pod numer 800 190 590. Tam dowiesz się, co robić dalej i jak dochodzić swoich praw. Wiele placówek wprowadziło na swoich stronach internetowych formularz kontaktowy, poprzez który można się zarejestrować na wizytę. Możesz również wysłać maila. Jak zapewnia Rzecznik Praw Pacjenta, jest to pełnoprawny sposób rejestracji do lekarza. W mailu powinniśmy wyjaśnić, że nie możemy się dodzwonić i prosimy o wyznaczenie terminu wizyty.

Możesz zgłosić problem do NFZ

Jak informuje NFZ, pracownicy Funduszu nie mają uprawnień do oceny decyzji medycznych podejmowanych przez lekarzy w trakcie leczenia. Jednak NFZ nadzoruje jakość usług świadczonych przez placówki medyczne, dlatego problemy z telefonami warto zgłaszać do Funduszu. To zazwyczaj przynosi pozytywne skutki, ponieważ kontrolerzy NFZ dysponują efektywnymi środkami nacisku i zazwyczaj potrafią skutecznie rozwiązywać tego typu problemy.

Pomoc lekarska w nagłym wypadku

Od godziny 18:00 do 8:00 rano następnego dnia (oraz przez całą dobę w dni ustawowo wolne od pracy) pacjent może skorzystać z opieki lekarskiej i pielęgniarskiej w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Świadczenia te są bezpłatne i udzielane bez skierowania w dowolnym punkcie oferującym takie usługi. Listę placówek można znaleźć na stronie NFZ. W przypadku nagłego pogorszenia się stanu zdrowia można udać się do izby przyjęć lub szpitalnego oddziału ratunkowego (SOR).