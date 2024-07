W niedzielę ok. godz. 10 aktywiści w pomarańczowych kamizelkach zablokowali al. Wilanowską w kierunku Okęcia, na wysokości skrzyżowania z ul. Wołoską. Była to grupa ok. 15 osób.

Aktywiści przyklejeni do jezdni

Protestujący usiedli na jezdni, a niektórzy przykleili do niej dłonie.

Reklama

Droga była blokowana przez pół godziny. Ok. godz. 10.35 aktywiści zostali usunięci z jezdni przez policję.

Na konferencji poprzedzającej akcję aktywiści z Ostatniego Pokolenia zapowiedzieli kontynuację protestów i blokowania "miejskich autostrad".

Żądania wobec premiera Tuska

Naszym celem jest najdłuższa w Polsce seria akcji obywatelskiego oporu wobec zapaści klimatycznej. Jednocześnie żądamy od premiera Donalda Tuska wystosowania publicznego oświadczenia, zobowiązującego do realizacji naszych postulatów, czyli przesunięcia 100 proc. środków z nowych autostrad na regionalny transport publiczny oraz wprowadzenia biletu miesięcznego na transport regionalny w całym kraju za 50 złotych - powiedział przedstawiciel organizacji.

Polska ma dramatycznie niskie zasoby wodne. Jedne z najniższych w Europie. Susza pogłębia się z roku na rok z miesiąca na miesiąc, a najgorętszy okres dopiero przed nami. Nie możemy dłużej czekać, aż nasz rząd zmieni destrukcyjną politykę pogłębiania kryzysu. Przystępujemy niezwłocznie do dalszych protestów - dodał.

Reklama

Czym jest Ostatnie Pokolenie?

Ostatnie Pokolenie to grupa aktywistów działająca m.in. w Polsce, Niemczech, Austrii i we Włoszech. Podejmują próby m.in. blokowania ulic i mostów, są odpowiedzialni np. za oblanie pomnika warszawskiej Syrenki, zakłócenie koncertu w Filharmonii Narodowej i opóźnienie startu pierwszej w sezonie gonitwy na Torze Służewiec.