Zgodnie z przepisami kościelnymi, gdy ordynariusz diecezji osiągnie 75 lat - wiek emerytalny, składa na ręce papieża rezygnację z pełnionego urzędu, a na jego miejsce mianowany jest nowy. Papież może też zdecydować o przedłużeniu posługi metropolity, pomimo osiągnięcia wieku emerytalnego. Abp Jędraszewski 24 lipca skończy 75 lat.

W opublikowanym w sobotę liście do wiernych, który będzie odczytywany w kościołach archidiecezji krakowskiej metropolita napisał: "Pragnę Was, moi Drodzy, powiadomić, że Ojciec Święty przyjął tę rezygnację, prosząc jednocześnie, abym nadal pełnił dotychczasowy urząd biskupa diecezjalnego aż do chwili, gdy mianuje mego następcę".

"Mając ufność, że Opatrzność Boża pozwoli nam cieszyć się darem jedności w dziele krzewienia wiary i wzajemnej miłości, zachęcam do modlitwy w intencji Papieża Franciszka i Kościoła Krakowskiego i z serca Wam wszystkim błogosławię" - zakończył abp Jędraszewski.

Ingres abp Marka Jędraszewskiego

Ingres abp Marka Jędraszewskiego, czyli uroczyste objęcie obowiązków pasterza krakowskiego Kościoła, odbył się 28 stycznia 2017 roku w Katedrze na Wawelu. Jego poprzednikiem - jako metropolita krakowski - był kardynał Stanisław Dziwisz, który złożył rezygnację z tej posługi w związku z osiągnięciem wieku emerytalnego. Abp Marek Jędraszewski był wcześniej metropolitą łódzkim.

Abp Jędraszewski urodził się 24 lipca 1949 r., studiował w Arcybiskupim Seminarium Duchownym i na Papieskim Wydziale Teologicznym w Poznaniu. W 1973 r. przyjął święcenia kapłańskie, potem był wikariuszem w parafii pw. św. Marcina w Odolanowie k. Ostrowa Wlkp. W roku 1975 wyjechał na studia do Rzymu, gdzie obronił pracę doktorską.

Dewiza abp Marka Jędraszewskiego

Po powrocie do Polski w latach 1980-1996 był adiunktem na Papieskim Wydziale Teologicznym w Poznaniu. Jednocześnie, w latach 1980-1987, był prefektem Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu. W latach 1987-1996 pracował w "Przewodniku Katolickim". Od 1990 r. był jego redaktorem naczelnym.

W roku 1991 habilitował się na Wydziale Filozoficznym Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. W roku 1996 otrzymał nominację na wikariusza biskupiego ds. nauki i kultury w Archidiecezji Poznańskiej oraz na przewodniczącego Wydziału Duszpasterstwa Akademickiego w Kurii Arcybiskupiej w Poznaniu. Biskupem pomocniczym archidiecezji poznańskiej mianował go w 1997 r. Jan Paweł II; w 2012 r. decyzją Benedykta XVI został metropolitą łódzkim.

W 2014 roku został zastępcą przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski. W Konferencji Episkopatu Polski pełni ponadto następujące funkcje – jest członkiem Rady Stałej KEP, Przewodniczącym Rady Naukowej, członkiem Sekcji Nauk Filozoficznych Komisji Nauki Wiary, Komisji Wychowania Katolickiego, Rady ds. Duszpasterstwa Młodzieży, a także delegatem KEP ds. Duszpasterstwa Akademickiego. Jest także Wielkim Kanclerzem Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Jego dewizą biskupią są słowa "Scire Christum" (Znać Chrystusa).