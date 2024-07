We wtorek doszło do wypadku na drodze krajowej nr 47 tzw. Zakopiance, w miejscowości Biały Dunajec. Zderzyły się samochód osobowy i śmieciarka, a jedna osoba została poszkodowana.

Informację przekazał dyżurny krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Do zderzenia doszło ok. godz. 15 na pasie w kierunku Zakopanego, ale trasa jest zablokowana w obu kierunkach. Przewidywany czas trwania utrudnienia to około dwie godziny.