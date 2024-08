Na stronie PGE Narodowy czytamy, że show "bez wątpienia przejdzie do historii", ponieważ był to pierwszy raz gdy na największym stadionie w Polsce artysta zagrał trzy razy z rzędu. W cenie biletu na koncert Taylor Swift widzowie dostawali materiałowe opaski. Były one wyposażone w diody, które migały na różne kolory w zależności od rytmu piosenki i sektora.

Opaski z koncertu Taylor Swift za… 200 zł!

Niektórzy zdecydowali się sprzedać swoja opaskę z tego wydarzenia. Na portalach ogłoszeniowych takich jak OLX czy Vinted można znaleźć wiele ofert z tego typu gadżetami. Ceny są jednak zawrotne.

Jeden ze sprzedających zamieścił ogłoszenie z opaską za… 195 zł. W innym pojawia się kwota 200 zł – z informacją, że jest do negocjacji. Sprzedawca poinformował, że opaska jest nowa i pochodzi ze strefy VIP. Na innej aukcji można przeczytać, że opaska "posiada zabezpieczenie bateryjne dzięki czemu opaska świeci kiedy chcesz". Cena to 95 zł. Niektóre opaski można kupić za 65 zł, inne za 170 zł.

Fenomen Taylor Swift

Taylor Swift jest jedną z najbardziej wpływowych i utalentowanych artystek współczesnej sceny muzycznej. Jej kariera, trwająca od wczesnych lat 2000, obejmuje liczne przeboje, albumy zdobywające szczyty list przebojów oraz wielokrotne nagrody Grammy. Swift jest znana nie tylko ze swojej muzyki, ale również za swój wpływ na kulturę popularną, styl i działalność filantropijną.

Rozpoczynając karierę jako piosenkarka country, Swift z powodzeniem przeszła do popu, zdobywając liczne nagrody Grammy. Jej albumy, takie jak "Fearless," "1989" i "Folklore," zdobyły uznanie zarówno krytyków, jak i fanów. Taylor znana jest z osobistych tekstów piosenek czym inspiruje miliony ludzi na całym świecie.

To obecnie jedna ze stu najbardziej wpływowych kobiet świata według "Forbesa", laureatka 14 nagród Grammy i "Osoba Roku 2023" magazynu "Time". Ogłaszając piosenkarkę "Osobą Roku 2023" dziennikarze magazynu "Time" napisali, że jako ikona pop Taylor Swift znajduje się obok Elvisa Presleya, Michaela Jacksona i Madonny. Magazyn "People" nadał jej tytuł "Najbardziej Intrygującej Osoby 2023 roku.