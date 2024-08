Będą ćwiczenia wojskowe dla rolników? Jest data

"MON zadeklarowało, że w sierpniu bieżącego roku rolnicy nie będą powoływani do odbycia ćwiczeń wojskowych. Wyjątek stanowią ci, którzy wyrazili na to zgodę. Ponadto resort obrony, zgodnie z sugestią MRiRW, poinformował, że rolnicy będą powoływani na ćwiczenia wojskowe w okresie jesienno-zimowym, kiedy natężenie prac w gospodarstwach jest mniejsze niż wiosną czy latem" - poinformowała w komunikacie Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Jak podała Agencja, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi skierowało wcześniej do Ministerstwa Obrony Narodowej pismo w sprawie zwolnienia rolników z ćwiczeń wojskowych, które wynikało z licznych próśb, jakie trafiały w tej sprawie do resortu.

Powoływanie żołnierzy rezerwy na szkolenia to naturalne działanie związane z utrzymywaniem ich gotowości bojowej. Na ćwiczenia powoływane są osoby będące częścią pasywnej rezerwy, zwłaszcza te z przydziałami mobilizacyjnymi. Za wzywanie żołnierzy na ćwiczenia odpowiedzialne jest Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji (CWCR).

Ćwiczenia wojskowe. W jakim wieku trzeba być?

Obowiązek rezerwistów wzięcia udziału w ćwiczeniach wynika z ustawy o obronie ojczyzny. Mogą oni być powoływani na ćwiczenia jednodniowe, krótkotrwałe - do 30 dni, długotrwałe - trwające nieprzerwanie do 90 dni oraz rotacyjne trwające łącznie do 30 dni z przerwami w ramach jednego roku.

Na ćwiczenia mogą być powołane osoby, które nie ukończyły 55. roku życia, a w przypadku osób posiadających stopień oficerski i podoficerski – 63. roku życia.

Limit osób, które mogą zostać wezwane w obecnym roku na ćwiczenia wynosi wedle rozporządzenia rządu 200 tys. osób. To podobny poziom jak w poprzednich latach.

Ćwiczenia wojskowe. Ile można zarobić?

Za każdy dzień na ćwiczeniach żołnierz otrzymuje uposażenie dostosowane do swojego stopnia i stanowiska służbowego - np. szeregowy otrzyma 141 zł dniówki, kapral 161 zł, sierżant 176 zł, porucznik 221 zł, pułkownik 331 zł, a generał dywizji 451 zł. Na mocy przepisów to uposażenie jest zwolnione z opodatkowania. Ponadto zaś czas ćwiczeń wojskowych każdy żołnierz rezerwy otrzyma umundurowanie i wyposażenie wojskowe oraz bezpłatne zakwaterowanie, wyżywienie i opiekę medyczną. Pracownikom wezwanym na ćwiczenia na cały czas ich trwania przysługuje bezpłatny urlop.

Ponadto, żołnierzowi odbywającemu ćwiczenia wojskowe przysługuje na podstawie przepisu art. 312 ust. 2 oraz 10 ustawy o obronie ojczyzny rekompensata utraconego wynagrodzenia w wysokości 1/22 miesięcznego dochodu za każdy dzień ćwiczeń wojskowych (nawet do 756,10 zł dziennie). Rekompensacie podlega różnica pomiędzy otrzymanym uposażeniem a wynagrodzeniem za pracę bądź dochodem z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej lub rolniczej.