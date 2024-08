Pomoc dla poszkodowanych rolników. Decyzja MRiRW

Zwiększenie o kwotę do 317 mln złotych puli środków przeznaczonych dla poszkodowanych przez wiosenne przymrozki właścicieli plantacji drzew i krzewów owocowych oraz winorośli przewidują przepisy opracowywane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Założenia projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie realizacji przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zadań związanych z udzieleniem nadzwyczajnego wsparcia finansowego sektorowi owoców i warzyw oraz sektorowi wina dotkniętym niekorzystnymi zjawiskami klimatycznymi opublikowano w poniedziałek w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

Jak wskazał resort rolnictwa, projektowane rozporządzenie Rady Ministrów służy stosowaniu rozporządzenia wykonawczego Komisji Europejskiej, która przydzieliła Polsce budżet pomocy unijnej w wysokości 37 mln euro. Rozporządzenie Komisji przewiduje, że pomoc musi być wypłacona przed dniem 31 stycznia 2025 r., co - jak wskazało MRiRW - oznacza bardzo krótki czas na przeprowadzenie krajowej procedury legislacyjnej i wdrożenie pomocy.

Jednocześnie Komisja przewidziała możliwość zwiększenia budżetu dostępnego na wypłaty producentom do wysokości 200 proc. przyznanej pomocy Unii Europejskiej. "Ze wstępnych analiz wynika, że uszkodzenia upraw spowodowane przymrozkami i gradem były bardzo wysokie i dotyczyły dużej części kraju, stąd władze polskie podjęły decyzję o powiększeniu alokowanego dla Polski budżetu Unii Europejskiej o środki krajowe w kwocie nie przekraczającej 317 mln zł. Pomoc krajowa będzie pochodziła ze środków na współfinansowanie WPR (Wspólnej Polityki Rolnej - PAP) w zakresie dotacji z rezerwy celowej" - poinformowało MRiRW.

Jak przypomniało ministerstwo, warunki pogodowe w marcu br., sprzyjały wegetacji roślin i przyczyniły się do jej przyspieszenia. W rezultacie na wielu plantacjach drzew i krzewów owocowych oraz winorośli rośliny zaczęły kwitnąć oraz zawiązywać się owoce. W drugiej połowie kwietnia na znacznym obszarze Polski wystąpiły nadzwyczajne przymrozki od -6 do -8 st. C, które poraziły część sadów, plantacji owoców jagodowych oraz winnic w regionach największej koncentracji tych upraw. Z kolei w maju br. wystąpiły spowodowane przez grad straty w uprawach malin, porzeczek, truskawek oraz w sadach.

W projektowanym rozporządzeniu zadanie dystrybucji środków pomocowych powierzono Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). Jak podał resort rolnictwa, o pomoc będzie mógł się ubiegać rolnik, który posiada gospodarstwo o łącznej powierzchni co najmniej 1 ha, w którym prowadzi co najmniej jedną z upraw należącą do sektora owoców lub sektora wina, i na którego uprawach w okresie od 15 do 30 kwietnia 2024 r. wystąpiły szkody spowodowane przez przymrozki wiosenne lub w okresie od 1 do 31 maja 2024 r. - szkody spowodowane przez grad.